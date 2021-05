"Ya no sabemos cómo seguir. Este parate será como estirar aún más la agonía. Se nos hace muy difícil poder sacar adelante al club, ya ni siquiera estamos en una terapia intensiva". El textual es de Fabián Seguín, presidente del club Juventud Unida del Médano de Oro que -como el resto de los clubes del fútbol sanjuanino-, se verán afectados por las medidas en pos de frenar contagios de coronavirus. Esa incertidumbre también la manifestaron otros dirigentes y jugadores por no saber si cobrarán sus haberes o no en estos 20 días.

Es que sin actividad por el torneo y sin ingresos de cuotas societarias, ya sea de los chicos de Inferiores o Escuelita, será un enorme desafío para los dirigentes poder cumplir con gastos fijos que se generan en las instituciones. "Nos perjudicará porque hemos acordado con los jugadores un sueldo mensual. Muchos viven de esto y lo entendemos pero veremos si podemos acordar pagarles un porcentaje del sueldo y esperar que esta medida sea sólo hasta el 21 como está acordado", comentó Roberto Mallea, presidente de Alianza. El club de Santa Lucía acordó sueldos mensuales con su plantel, pero otros, quizás los más humildes, llegan a un acuerdo y abonan "premios" o viáticos.

Al respecto, Oscar Cuevas, presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, se mostró de acuerdo con las medidas de parar el deporte y dijo que servirá para tomar conciencia: "Será un llamado de atención para que muchos clubes tomen conciencia y hagan respetar los protocolos", avisó y dijo que en esta semana se reunirá con el secretario de Deportes Jorge Chica para agilizar los subsidios que acordaron para clubes de Primera "A" y "B" previo al inicio de este certamen: "Los clubes ya vienen muy sentidos de estar un año sin actividad y ahora con esto mucho más, creemos que la ayuda de la Secretaría puede ser muy útil para estas semanas de parate. Rogamos que la situación sanitaria de la provincia no empeore y pronto retorne la actividad", manifestó.

También el presidente de la Federación Sanjuanina de Fútbol, Nacif Farías, se expresó sobre el tema: "La salud es lo primero y creo conveniente parar para frenar los contagios. Sí será difícil para los clubes afrontar esto porque serán muchas familias de jugadores, cuerpos técnicos o los mismos árbitros, que estarán estas semanas sin percibir algún tipo de ingreso", comentó.

Por el lado de los futbolistas, Lucas Godoy de Juventud Unida expresó su angustia: "Ya se venía haciendo complicado que nos paguen lo que habíamos acordado y con este parate, mucho más. Es una lástima", comentó y coincidió Matías González, de Alianza: "Nos perjudica mucho porque no sé cómo hará la dirigencia para poder pagarnos, además nos afectará en lo físico porque no podremos entrenar justo que veníamos haciendo un buen torneo", cerró.

El hockey acata y ve oportuno el parate

Sin entrenamientos y sin competencias en ninguna de sus categorías (excepto los clubes que disputan torneos nacionales como San Martín, Desamparados y Peñarol, hoy en competencia), los clubes estarán a puertas cerradas hasta el 21. El hockey sobre patines tuvo varios casos de Covid en sus respectivos torneos. Al respecto, la presidenta de la Federación Sanjuanina de Patín expresó estar de acuerdo con la normativa de parar la actividad: "Nos afecta desde lo deportivo, financiero e institucional, pero el esfuerzo de hacer este parate nos permitirá volver pronto al desarrollo de las actividades deportivas. Ante la situación sanitaria por la que estamos atravesando, la suspensión por unas semanas se ha considerado oportuna", opinó. En sólo un mes se presentaron 19 casos positivos entre jugadores y cuerpo técnico; por lo que el 50% de los clubes involucrados debieron aislar en burbujas entre 20 y 70 personas.

En tanto que Eduardo Cerimedo, presidente de la Federación Sanjuanina de Triatlón, opinó: "Me parece que es lógico un parate para frenar la circulación. Esperamos que no se extienda más, porque sabemos los beneficios de la práctica deportiva y a los deportistas les afectó mucho el parate anterior".