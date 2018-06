Restringido. En septiembre de 2017 colocaron un cartel en el que se indica cómo hacer para ingresar al lugar.





La página web no funciona. Nadie responde el teléfono mediante el que hay que pedir permiso para ingresar. Esto causa incertidumbre en los visitantes que llegan hasta la Pampa del Leoncito, una de las principales atracciones turísticas que tiene la provincia y que está en Barreal. Por el momento, el lugar pertenece a un privado, pero en diciembre del año pasado comenzó el proceso de expropiación por parte del Gobierno provincial. Sin embargo no está claro cómo se puede visitarlo.



El cartel que colocaron los dueños en septiembre pasado, todavía sigue en pie en el ingreso del lugar que fue escenario de publicidades internacionales. En él se aclara que es propiedad privada y que para poder ingresar hay que enviar un mensaje de texto a un número de celular, o visitar la página web (www.pampadelleoncito.com) para ver las condiciones de admisión. Pero ninguna de estas dos alternativas funciona, según denunciaron turistas de Buenos Aires que llegaron a Barreal para conocer esa atracción natural. "Fue desconcertante. No sabíamos qué hacer y por eso nos volvimos al pueblo, donde tampoco nos dieron mayor información", dijo Roberto Allegre.

La página web, otra alternativa para hacer el trámite, nunca funcionó.

Desde la Municipalidad de Calingasta, el intendente Jorge Castañeda, confirmó la existencia del cartel, pero agregó que nada depende de ellos porque el proceso de expropiación, que se inició a fines del 2017, todavía sigue su curso y el predio continúa siendo privado. En Turismo de esa repartición confirmaron que, si bien los visitantes no disminuyeron por esto, sí hay mucha incertidumbre porque no saben si ingresar al lugar o no y que reciben muchas consultas al respecto.



DIARIO DE CUYO intentó comunicarse al teléfono que brindan los propietarios a modo de contacto, sin éxito. Mientras que la página web figura como "en construcción".



El revuelo de la Pampa del Leoncito estalló el año pasado, en septiembre cuando apareció el cartel restringiendo el ingreso. Si bien los propietarios no cobran entrada, sí piden algunos requisitos, como pedir permiso por mensaje de texto, entre otros puntos. Eso generó revuelo, sobre todo en las redes, porque si bien el terreno es privado, la zona que es Patrimonio Cultural y Natural de la provincia es uno de los platos fuertes de la oferta turística de San Juan.



Los tironeos por el manejo no son nuevos. Ya en 2013 se habló de la intención de los dueños de alambrar y cerrar el lugar, versión que fue desmentida. Sin embargo, no se descartó la posibilidad de poner condiciones a los turistas para evitar daños en el lugar.



Fue en diciembre pasado cuando comenzó el proceso para que la Pampa del Leoncito pasara de manos privadas a poder de la Provincia. En un primer momento se iba a expropiar 3.980 hectáreas, pero luego quedaron 2.221 hectáreas afectadas. Este proceso todavía está en curso ya que se pidió a los propietarios que presenten una propuesta económica que será derivada al Tribunal de Tasaciones. Si no lo hacen los dueños, el Tribunal fijará un monto.

>> Más datos

Belleza natural

Pampa del Leoncito está a 20 kilómetros de Barreal, camino a Uspallata. Es una seca planicie perfectamente lisa de alrededor de 10 kilómetros de largo por 3 de ancho, creada a partir de la evaporación de una cuenca lacustre reciente, del Holoceno (período Cuaternario).

El costo

Si bien el Tribunal de Tasaciones será el encargado de realizar la primera propuesta económica que hará el Estado por 2.221 hectáreas a expropiar, en los pasillos de la Legislatura circulaban cifras muy diferentes. Mientras algunos especulaban con 6 millones de pesos, otros mencionaban 80 millones.