Así como la Pampa de El Leoncito y el río Los Patos, el Parque Nacional El Leoncito también se ubica en el podio de los sitios elegidos por el turismo interno durante este fin de semana largo. Un equipo de DIARIO DE CUYO llegó hasta el parque para documentar esta tendencia en plena pandemia, pero se topó con algo insólito: el administrador del lugar le prohibió el ingreso.

Tal vez sin conocer la tradicional difusión del parque que año tras año hace este diario, como un aporte permanente a la promoción del turismo y de la conservación de esa área protegida, el actual administrador, Emiliano Leonardi, literalmente le bajó la tranquera a este medio, impidiéndole el acceso.

Lo curioso es que adentro el parque estaba lleno de turistas. Pero la prohibición era específica: no podía entrar el diario. Ni registrar imágenes, pese a que el retorno del turismo interno y el comportamiento del mismo, atado a nuevos protocolos en uno de los lugares naturales más icónicos de San Juan, es un asunto de altísimo interés informativo.

Leonardi dijo que podía dar entrevistas en el acceso, pero que no podía dejar entrar al equipo periodístico sin un permiso previo otorgado a nivel nacional. Adujo que así lo establece una orden de la Administración de Parques Nacionales, que, con sede en Capital Federal, depende del Ministerio de Ambiente de la Nación. Es decir, el cargo que ostenta Leonardi es nacional. Sobre él no tiene incidencia el Ministerio de Turismo local ni mucho menos el municipio calingastino. El administrador agregó que el equipo debía enviar un e-mail a la administración central. Pero de inmediato advirtió que eso tampoco serviría pues "allá no van a responder porque hoy (por ayer) es feriado".

Pero ahí no termina todo. En la Estación Carlos U. Cesco, donde está enclavado el Observatorio Félix Aguilar y que se ubica en el interior del parque, están furiosos con Leonardi. "Nos dejó sin visitas nocturnas, pese a que las teníamos programadas y aprobadas para todo el fin de semana largo", dijeron. Según explicaron, el administrador del parque les baja la barrera a las 16 y desde entonces ningún turista puede ingresar a la estación astronómica. Y dicen que la respuesta de Leonardi es la misma: es una disposición nacional.

Sitio clave

El Parque Nacional El Leoncito, creado como tal en 2001, abarca casi 90.000 hectáreas en Calingasta y basa su riqueza natural en la enorme biodiversidad que conserva y la limpieza de su cielo, único en el mundo.