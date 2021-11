"Salí a la vereda a ver qué pasaba porque escuchaba gritos. Cuando miré, pensé que eran perros que tenían a un gatito u otro perro más pequeño, pero cuando vi a la mamá corriendo y gritando pensé lo peor", dijo Laura Carrizo, una vecina, mientras que la mamá del niño, que pidió no ser identificada, comentó que en segundos sintió que su vida se derrumbaba cuando vio que su hijo estaba siendo atacado por dos perros y que otros tres corrían a sumarse a ese ataque. Los animales lograron ser espantados por un grupito de jóvenes y el nene de 6 años tuvo que ser atendido en el Hospital Rawson por las heridas. Este ataque ocurrió el miércoles en la noche y generó indignación entre los vecinos del barrio Joaquín Uñac, en Pocito. Dijeron que hay muchos perros callejeros que atacan permanentemente.

"Caminábamos por la vereda y mi hijo se adelantó corriendo. Veníamos con mi sobrina de 1 año. Los perros salieron y lo atacaron. Lo tiraron contra las rejas y lo empezaron a morder en el piso. Él ponía sus manitos para defenderse. Tres chicos que pasaban justo por el lugar se metieron y empezaron a patear a los perros. Si ellos no llegaban, los perros lo mataban. Yo corrí, pero esa media cuadra fue eterna y no sabía qué hacer", dijo la mamá del nene y comentó que al pequeño le hicieron 3 puntos en una de las nalgas y 2 en el brazo derecho. La mamá agregó que mientras estaba en el hospital pensaba en que su pequeño podría haber "terminado como la chica de Albardón", en referencia a Florencia Ledesma, la joven que fue atacada por una jauría y murió desangrada.

Este ataque despertó la indignación de los vecinos. Es que, según la gente de la zona, los perros callejeros que hay en el barrio son un peligro que deben enfrentar a diario. "Nosotros sabemos por dónde pasar y por dónde no, pero cuando viene gente que no es del barrio es un peligro. Yo salgo todas las mañanas a caminar y me voy con un palo y piedras en las manos para ir tranquila", dijo una vecina que tampoco quiso ser identificada, mientras que Silvia Paéz, otra mujer del barrio, comentó que el ataque a este nene no es el primero, pero sí el más grave. "A mi nieto, que también tiene 6 años, lo mordieron un día que pasó caminando por la vereda y le lastimaron la piernita, pero fue como un rasguño, y a la hija de una vecina la tiraron de la bicicleta", dijo la mujer.

Heridas. El nene de 6 años sufrió heridas (de arriba para abajo) en una de sus axilas, su brazo y la nalga derecha. Fue atendido en el Hospital Rawson, le hicieron 5 puntos de sutura y ya está en su casa.

En el mismo sentido, otros vecinos contaron que hay al menos tres grupos de perros callejeros que muerden a las personas. "Esos animales quedaron cuando erradicaron el asentamiento David Chávez -el más grande que tenía Pocito y que fue levantado en etapas- y hasta ahora hay vecinos que los alimentan, pero son un peligro", agregó Raúl Carpio, otro vecino, mientras que la mamá del niño dijo: "La gente tiene que tomar conciencia con los perros y ser responsable. Si esos chicos no hubieran estado en ese momento, los perros habrían matado a mi hijo y la historia sería otra. Mi hijo no durmió -tras el ataque de los perros-, se despertaba llorando y asustado y ahora no quiere salir a la calle".

Los perros. Los vecinos señalaron a estos perros como los que atacaron al nene. Además, dijeron que hay otros en la zona que también son peligrosos.

Esterilizaciones en Capital

Desde la Municipalidad de la Capital informaron que ayer se cumplió un mes desde que firmaron el convenio con el Colegio Médico Veterinario para que los vecinos puedan acceder a esterilizaciones con descuentos. Durante este tiempo, hubo 91 pedidos de castración. Mientras que en el mismo periodo en el Centro de Zoonosis se esterilizaron 113 canes, de manera gratuita. Es decir, se ha incrementado un 80% la capacidad de respuesta de Capital a la problemática de esterilización de perros. La esterilización de animales en Zoonosis está destinada principalmente a perros callejeros y se realiza a través de turnos a los vecinos o a los integrantes de la fundación "Patitas sin Hogar".