Enojados. Los padres de los alumnos de Nivel Inicial se reunieron ayer para hablar con la directora, pues estaban muy enojados.



La vuelta a clases no fue muy linda para los alumnos de la Escuela de Nivel Inicial 40, del barrio Los Tamarindos, en Chimbas. Es que, según los papás, detectaron la presencia de ratas en el establecimiento. Esto generó mucho enojo. A tal punto que muchos dijeron que optaron por no enviar sus hijos a clases hasta que no se realice "una debida desinfección". Ante esta situación los directivos de la escuela explicaron que ya emprendieron un trabajo de limpieza exhaustivo y que durante este fin de semana la escuela será desratizada por personal que pondrá el Ministerio de Educación.

"Cuando volvimos a clases nos enteramos que los juguetes de los niños, que en ocasiones hasta se los llevan a la boca, tenían excremento de ratas. Tenemos fotos de eso. Además, algunos papás dicen que vieron que había juguetes y esponjitas que estaban comidas por las ratas y que las debieron tirar", dijo Carina Lucero, una de las mamás que mostraron su indignación y miedo. Este caso salió a la luz luego de que varias madres decidieran compartir su mala experiencia en las redes sociales. "Yo no pienso mandar a mi hijo hasta que me confirmen que no queda ni una rata dentro de la escuela", dijo por su parte Marianela Rojas, una de las mamás que compartieron una publicación sobre esta problemática.

Ante este enojo, la directora del ENI atendió ayer a los padres y quiso poner paños fríos a la situación. "Ya tenemos un cronograma de limpieza y hasta los pisos se están lavando con lavandina. Pedimos a la Municipalidad -por Chimbas- que limpie las cunetas de los alrededores de la escuela para evitar los roedores. Para mí que se exageró la situación, pero entiendo el miedo", dijo Graciela Bustos, la directora, mientras que desde el Ministerio de Educación dijeron que el lugar va a ser desratizado por tercera vez en lo que va del año.