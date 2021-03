"Según testimonios de los comerciantes del lugar estuvo en contacto con personas y niños que esperaban el colectivo en la zona de calle 11 y Lemos. Estuvo jugando en una verdulería y después fue encontrado cerca de una cuneta mirando caracoles". Con esta frase, una mujer contó la odisea de 20 minutos que pasó su hijo de 2 años cuando salió, sin ser visto por sus docentes, del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Caminito de Colores, de Pocito, a donde asistía hasta el martes pasado. Esta situación, que despertó la indignación de los papás por la gravedad, llevó a que las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano despidieran a las 7 personas que trabajaban en la guardería estatal, que permanecerá cerrada por unos días, hasta que tomen nuevo personal (ver aparte).

A través de las redes sociales, la mamá y el papá del nene contaron lo sucedido y eso desencadenó una batería de comentarios. Con respeto, pero sin poder disimular la bronca, también hablaron con este medio y relataron la "desgracia con suerte" que vivió su hijo que hace muy pocos días cumplió 2 años. "En mi rol de padre siempre quiero brindarle lo mejor -a su hijo-, es por eso que decidimos con la mamá darle la oportunidad de compartir con otros niños. Por ese motivo, asistía al CDI Caminito de Colores de Villa Aberastain", dijo el papá a través de las redes sociales al denunciar públicamente la negligencia de la que fue víctima su hijo.

Con una mezcla de dolor y de enojo, la mamá del pequeño le contó a este diario que mientras su hijo estuvo perdido, a ellos nadie les avisó lo que estaba pasando. "No nos dieron ninguna explicación sobre lo ocurrido. Sólo nos pidieron disculpas, que en realidad no nos sirven. Según la información que nos dieron mi hijo se extravió alrededor de las 9 de la mañana y la información nos la dieron como a las 12, cuando lo fuimos a retirar del jardín", dijo la mamá, que comentó que cuando supo lo que le había pasado a su hijo vivió momentos de mucha angustia, pensando en la cantidad de cosas malas que le podrían haber sucedido al niño, pues el CDI está ubicado en una zona con mucho tránsito de peatones y de vehículos. "Yo en la mañana busqué respuestas por todos lados. La coordinadora del CDI me contestó que ella ya había sido despedida del puesto de trabajo. Sólo espero que está situación no le pase a nadie. Ahora mi hijo está asustado. Él es muy alegre y en las horas posteriores se mantuvo apagado y muy apegado a mí y al círculo familiar", agregó la madre del pequeño y comentó que ella no entiende qué pasó.

Dijo que según lo que les informaron, la docente y la auxiliar que tenían al nene a cargo sólo estaban en ese momento con 3 alumnos.





> Carlos Olivera / Director provincial de Niñez

"No cerró el descargo"

-¿Qué medida tomó Niñez ante el caso del nene que desapareció por 20 minutos del CDI?

-Cuando supimos del hecho convocamos al equipo para que nos dieran su versión. Esta mañana -por ayer- nos reunimos con la coordinadora, las docentes y los auxiliares, en total 7 personas, y no cerró el descargo que dieron. Tomamos la dura decisión de prescindir de todos porque no podíamos advertir un único culpable. Los protocolos deben ser infranqueables y en esta ocasión fallaron.

-¿Qué dicen los protocolos?

-Más allá de la pandemia, los protocolos indican, entre otras cosas, que las puertas deben estar cerradas y que se debe controlar que estén todos los niños. Además, por la pandemia el protocolo indica que debe haber un docente y un auxiliar por burbuja y cada una está conformada como máximo por 5 chicos. Es decir que se puede controlar a los niños y se debe controlar porque trabajamos con niños de entre 45 días y 3 años. Queremos transmitir tranquilidad porque esto es un hecho aislado que tuvo sus consecuencias en el plantel. Según las versiones que nosotros tenemos, el nene estuvo en la esquina 5 minutos, pero no podemos transigir ni eso.

-¿Qué pasará con este y los demás CDI?

-Insistimos en que es un hecho aislado, pero de igual manera decidimos tomar cartas en el asunto para evitar que pase en otro lugar. Vamos a reunirnos virtualmente con los coordinadores de todos los CDI y refrendar los protocolos internos. Y en el de Pocito conformaremos un nuevo equipo.