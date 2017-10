En breve. La palabra clave del sistema de SMS está en definiciones y será difundida oportunamente desde el Ministerio de Salud. Se espera un gran impacto de cobertura porque hoy casi todos tienen celular.





Recordatorios del control del embarazo, dónde concurrir a las guardias en caso de signos de alarma, momentos de vacunación del bebé y una variada lista de recordatorios y consejos que, contenidos en 160 caracteres, integrarán el innovador sistema de educación sanitaria mediante mensaje de texto que se pondrá en marcha como complemento del Programa Mil Días.



Acceder al sistema será voluntario, gratuito y disponible para todas las sanjuaninas, es decir, no es excluyente y sólo para quienes requieran de 1.000 días. "La mamá voluntariamente va enviar una palabra clave y con eso ingresará al sistema, va a tener que dar su DNI y la cantidad de meses de embarazo que tiene porque vamos a empezar con las embarazadas. Automáticamente el software la va a incluir dentro del mes embarazo que diga, por ejemplo 5 mes, y automáticamente va a recibir los mensajitos hasta los dos años de vida de su bebé", detalló Sandra Merino, directora de Materno Infancia del Ministerio de Salud Pública provincial.



Los mensajes fueron elaborados acorde a las cuatro etapas del programa y según los 47 puntos fundamentales de intervención que este contempla. En su desarrollo intervinieron expertos en comunicación del Ministerio de Gobierno, el equipo de informática del Ministerio de Salud además de los equipos de profesionales de Materno Infancia conformado por médicos pediatras, psicólogas, trabajadoras sociales, obstetras, ginecólogas, nutrición y la gente de comunicación.



"Hubo un proceso de ensayo y error hasta determinar los mensajes, desde lo técnico nos sentimos muy agradecidos del aporte del ingeniero Luis Nappa, subsecretario de Telecomunicaciones, que nos brindó su tiempo y el de su gente para lograr esto", agregó Merino.



Una vez definidos los textos preliminares, un equipo de psicólogas los testeó con mujeres en edad fértil que asisten al Centro Cívico para realizar trámites. La idea fue comprobar fehacientemente que los textos fueran interpretados por las mujeres.



"Además de generar un feedback, nuestra meta es concretar el control. Eso lo vamos a lograr con la señora que vaya con su libreta sanitaria directamente al Centro de Salud. En el caso de que a los tres mensajes de control esa mamá no nos responde, vamos a generar un listado de esas personas cuyos datos los vamos a cruzar con el Programa Sumar y así determinar los grupos que deberán ser controlados dentro del sector público", explicó la funcionaria.



Vale destacar que este sistema de educación sanitaria mediante SMS es pionero y único en el país, por lo que hay muchas expectativas en cuanto a sus repercusiones y por el complemento que puede significar a la totalidad del programa.



Qué recibirán las mamás en el celular



Las madres que hayan decidido adherir al sistema comenzarán con la recepción de mensajitos que abarcarán su embarazo y nacimiento del bebé.



Inicio: Mamá ¿hiciste ya tu control? Recordá solicitar tu libreta sanitaria. Es tu derecho.

Si responde Sí: "Te felicitamos. Bienvenida a la iniciativa 1.000 días".

Si responde No: "Recordá que es importante realizar tu control lo más rápido posible".



A los siete días: "¿Pudiste concurrir a tu control?"

Sí: "Te felicitamos. Bienvenida a la iniciativa 1.000 días".

No: "Tu control permite mejorar tu salud y la de tu bebé. Te esperamos".



A los siete días otra vez: "¿Pudiste concurrir a tu control?"

Sí: "Te felicitamos. Bienvenida a la iniciativa 1.000 días".

No: "Nada es más importante que tu salud y la del bebé. Recordá que son fundamentales los controles a tiempo".



A partir del primer mes: "Mamá, el consumo de cigarrillos, alcohol y drogas puede ocasionar alteraciones serias en tu bebé. Si necesitás ayuda, consultá al Centro por la Vida, teléfono 4217824".

"Mamá, para prevenir anemias en el embarazo consumí carne de vaca, pollo, pescado, legumbres y vegetales de hojas verdes, acompañados de jugos naturales".



A partir del segundo mes: "Mamá, podés realizar actividad física durante el embarazo, consultá a tu médico cuál te recomienda". "Mamá, si tenés alguna urgencia, no dudés en consultar en la guardia médica, funciona las 24 horas".

A partir del tercer mes: "Mamá, esta es la etapa ideal para realizarte controles en el odontólogo, hacerte un PAP y control de mamas".



"Mamá, te podés sentir con muchos cambios emocionales y físicos, si son muy intensos podés consultar con nuestro equipo de psicólogas, que están a tu disposición".



A partir del cuarto mes: "Mamá, una alimentación saludable te beneficia a vos y al crecimiento de tu bebé. No comás por dos. Por eso consultá con la nutricionista".



A partir del quinto mes: "Mamá, ¿ya sentís los movimientos de tu bebé? Disfrutalo, es un momento de plenitud, conectate con tu hijo".

"Mamá, tu alimentación debe ser variada y debés distribuirla al menos en 4 comidas al día. Recordá tomar 8 vasos de agua segura diarios".



A partir del sexto mes: "Mamá, podés iniciar los talleres de PIM (Preparación Integral para la Maternidad y Paternidad). Es tu espacio para informarte, recibir apoyo y contención".

"Mamá, si tenés problemas de sobrepeso u obesidad, acercate al equipo de salud. Hay soluciones y podemos ayudarte".



A partir del séptimo mes: "Mamá, seguramente estarán eligiendo el nombre de tu bebé. Este es un buen momento para pensar en la lactancia y asesorate con el equipo de salud".



A partir del octavo mes: "Mamá, la guardia médica está a tu disposición las 24 horas del día. No dudés en consultar si tenés alguna urgencia".



A partir del noveno mes: "Mamá, llega tu bebé. ¿Signos de parto? Contracciones cada 5 minutos en 1 hora, pérdida de líquido o sangre, vómitos o diarrea. Consultá en la guardia".

"Mamá, prendé al pecho a tu bebé en la primera hora de vida, el calostro es el mejor alimento, se presenta en poca cantidad, de consistencia aguada y transparente".







Libreta sanitaria, como un DNI

La Libreta Sanitaria Materno Infantil es un documento legal y obligatorio destinado a registrar los controles médicos periódicos normalizados para la población materno infantil y hasta los 18 años de edad. Es algo así como el DNI de la salud, de hecho la Cámara de Diputados de San Juan a través de la Ley 7.161 la instituyó como documento obligatorio.

"La mamá ni bien note el atraso menstrual puede ir al centro de salud, allí hay test rápidos de embarazo, si da positivo en el mismo momento le abren la libreta sanitaria; esto es muy importante porque es un documento para el registro y el control", destacó Sandra Merino.



Una vez con la libreta sanitaria, inmediatamente puede retirarse el kit para embarazadas del plan en los centros de salud. Es importante destacar que las mamás que no se efectúen los chequeos no podrán tener acceso al kit nutricional. En términos claros: sin control no hay entrega de kit . "No se trata de un castigo, sino de poner el acento en el control y en su registro, si no se trataría simplemente de la entrega de un alimento y no de algo más integral que implica el seguimiento sanitario de nuestra población", aclaró Merino.



A nivel nacional está establecida la realización de cinco controles durante los nueve meses de gestación. San Juan busca llegar a 9 controles a partir del Plan Mil Días, con hincapié en el último trimestre de gestación en el que se pretende al menos hacer un control por cada mes hasta el nacimiento.



Desde hace siete años en la provincia se trabaja con una libreta modelo homologada a nivel nacional, pero desde el área de Materno Infancia pretenden a futuro realizarle algunas actualizaciones en cuanto a elementos que se pueden sumar o quitar, para hacerla más amigables a los profesionales y mamás.