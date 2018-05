En grupos. Los pacientes con diabetes fueron divididos en grupos y ahí intercambiaron experiencias. Tuvieron que proponer diversos platos para comer, según sus dietas.

En la vereda del edificio nuevo de la Obra Social Provincia la música dio el indicio de que la jornada no era normal. En el subsuelo, los gritos de alegría y los aplausos hicieron parecer que estaban de fiesta. Ayer, se realizó un taller de alimentación, en el que además bailaron zumba e hicieron kick boxing. Y en medio de la algarabía de las clases de gimnasia, los pacientes que forman parte del Programa de Prevención de Diabetes de la OSP tuvieron que volverse nutricionistas y sacar la chapa de especialistas en alimentación. Es que en el taller tuvieron que armar distintas opciones de comidas. Los pacientes con más experiencia ayudaron a los más jóvenes, al contar sus experiencias personales.



Qué es lo ideal para desayunar, se puede comer manteca, la carne es buena en el almuerzo o en la cena y, lo ideal es que nunca te falten las ensaladas fueron algunas de las preguntas y consejos que se dieron durante el taller. Es que tras hacer casi 1 hora y media de gimnasia la nutricionista los puso a prueba. "Siempre damos charlas teóricas, pero esta vez quisimos que ellos puedan poner en práctica sus conocimientos y puedan intercambiar experiencias", dijo Carolina Conti, la especialista que ayer cumplió su tarea de manera pasiva. Es que, muchos demostraron que tantas clases dieron sus frutos y ahora ya saben identificar los alimentos más adecuados para controlar el nivel de azúcar.



"Tenés que evitar comer tantas harinas", dijo Norma, una de las mujeres mayores a una de las chicas nuevas del programa, mientras que uno de los pacientes admitió que aunque sabe que no es lo correcto, hay veces que no desayuna porque no siente hambre en la mañana. "Aunque sea tomate un té con dos galletitas", le dijo otra de las compañeras del programa, aconsejándolo. Así, entre el intercambio de experiencias y consejos saludables pasaron toda la mañana hablando sobre alimentación. "La verdad que fue una clase diferente y muy atractiva. Pudimos sacar a la luz lo que sabemos sobre la comida", concluyó otra de las mujeres del programa.

En acción. Durante el taller que se realizó ayer, los integrantes de este programa tuvieron clases de gimnasia. Hicieron zumba y kick boxing durante casi 1 hora y media.

Si bien el taller de alimentación fue lo más extenso de la jornada, la clase de zumba y kick boxing también atrajo hasta a los más grandes. Incluso hubo personas que bailaron sentadas en las sillas. Y aunque algunos no estaban vestidos con la ropa adecuada para hacer gimnasia, y al principio sintieron un poco de vergüenza, todos se movieron sin parar y con mucha alegría.

Los programas de la OSP



La Obra Social Provincia tiene varios programas para ayudar y contener a sus beneficiarios. Uno de ellos es el Programa de Prevención, Control y Seguimiento de Pacientes con Diabetes que se basa en tres pilares fundamentales: la dieta (alimentación responsable), la actividad física y la medicación. También tiene un programa similar que trabaja con las mujeres con cáncer de mamas.



Además tiene el programa para que los adultos mayores participen de talleres y de distintas propuestas que sirvan para activarlos físicamente y también que apunten a despertar su creatividad; y a la vez cuenta con el Programa de Salud Reproductiva para las mujeres de entre 14 y 49 años. Es para brindarles asistencia integral, una guía y hasta talleres informativos sobre esta temática.