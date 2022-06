Con la llegada del frío, las intoxicaciones con monóxido de carbono se vuelven más frecuentes. De hecho, ayer se dio a conocer el caso de una mujer y sus tres hijos menores de edad que fueron hospitalizados porque presentaban síntomas de intoxicación con monóxido. En este contexto, Roque Elizondo, director de Medicina Sanitaria, dijo que en lo que va del año ya se registraron 34 casos de intoxicación y que el 98% de ellos fue por el mal uso de los braseros y no por instalaciones de gas mal hechas o en mal estado. "Es algo que pasa hace años, hacemos muchas campañas para que se aprenda cómo usar los braseros", dijo el especialista de Salud.

Además del caso que se dio a conocer ayer, esta semana en San Juan hubo otros intoxicados. Dos hermanos de 12 y 15 años debieron ser trasladados de urgencia el miércoles pasado al Hospital Rawson, luego de haberse intoxicado con monóxido de carbono, mientras que el lunes pasado, una mujer y su hijo de 8 años corrieron la misma suerte. "Aunque no parece, los casos son frecuentes", dijo Elizondo y comentó que según sus estadísticas en 2019 en San Juan se registraron 44 casos y que un año después esa cifra subió a 80 afectados. En 2021, hubo una merma de casos, pues se cerró ese año con 69 afectados y actualmente ya hay 34, casos. Es decir, la mitad de todo los que hubo el año pasado. "De ellos, la mayoría de los afectados son niños y el 98% de los casos son porque las personas no encienden bien los braseros o se van a dormir con ellos y se intoxican. Hacemos muchas campañas de prevención, pero los casos pasan igual", dijo el especialista y recordó que el año pasado ocurrió el hecho más trágico cuando 3 personas adultas fallecieron por intoxicación. Este caso, a diferencia de la mayoría de los que pasaron, fue porque una estufa estaba funcionando mal y la casa no tenía la ventilación suficiente. Esta fue la peor tragedia de San Juan, culpa del monóxido de carbono.

Además de la principal causa y las edades, Elizondo, dijo que los meses en los que más pasa esto son en mayo, junio y julio, que son los más fríos. "Siempre recomendamos que dejar braseros, estufas ni otros artefactos para calefaccionar encendidos durante la noche, ventilar los ambientes, evitar instalar estufas o calefones eléctricos en baños o dormitorios y utilizar artefactos de tiro balanceado. Otra cosa que debemos evitar es usar la cocina para calentar ambientes y hay que revisar que las rejillas de ventilación no se encuentren obstruidas", dijo el funcionario. Por otro lado, agregó que algunos de los principales síntomas de intoxicación por monóxido de carbono son: dolor de cabeza, falta de aire, náuseas o vómitos, decaimiento y sueño.