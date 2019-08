Reclamo. Ayer los alumnos de la Escuela General Manuel Savio, de Calingasta, esperaron a las autoridades del Ministerio de Educación con carteles de reclamo por el maltrato del que son víctimas.



Esta semana salió a la luz un nuevo escándalo en el ámbito escolar que no sólo requirió la intervención del Ministerio de Educación, sino que terminó con la apertura de un sumario administrativo a las autoridades. Sucedió en la Escuela General Manuel Savio, en Calingasta, donde los padres de los alumnos denunciaron al director y a algunos docentes por maltrato, bullying y discriminación. El caso tomó estado público el jueves pasado cuando los alumnos decidieron realizar una manifestación frente al edificio para terminar con el hostigamiento del cual son víctimas desde hace mucho tiempo, según dijeron. Tres días antes, se conoció que la directora de la Escuela Antonio Torres, de Capital, también fue sumariada por maltrato a alumnos y docentes.

"La situación de maltrato comenzó en el 2011 cuando asumió este director, pero ya llegó a un límite. Los chicos tienen miedo y no quieren ir a la escuela. Están cansados de que el director los amenace. A mi hijo le dijo que no contara nada de lo que pasaba porque si no, no iba a aprobar las materias. Ya era necesario poner un freno", dijo José Pérez, padre de un alumno que cursa el 5to año en esta escuela de Calingasta.

Las amenazas fueron las acciones menos graves que alumnos, padres y docentes le atribuyen al director. También lo denunciaron por bullying y discriminación. Así lo dijo Sofía Saavedra, hija de una docente de esta escuela y estudiante avanzada de abogacía, que decidió participar de los reclamos para brindar asesoramiento. Contó que su madre es profesora de Tecnología y que cada vez que le pedía al director la compra de algún elemento para el desarrollo de la clase, recibía como respuesta "te vamos a sacar a patadas si seguís pidiendo huevad...". "El nivel de agresión y maltrato a los chicos y a los adultos es tremendo. Las alumnas que son rellenitas se van llorando a sus casas porque las tratan de obesas. Es increíble lo que está pasando. Esperamos que con la intervención del Ministerio se termine todo esto", dijo la joven.

Presencia. El Director de Educación Técnica y abogados del Ministerio de Educación visitaron ayer la Escuela Savio para reunirse con los padres.

Hace un mes que las autoridades del Ministerio de Educación tomaron conocimiento de este caso, y comenzaron con el procedimiento de intervención que terminó con la apertura de un sumario administrativo al director y al regente de la Escuela General Manuel Savio. Así lo aclaró Carlos González, director de Educación Técnica, que ayer viajó a Calingasta para reunirse con la comunidad educativa de esta institución con el fin de comunicarle personalmente esta resolución del Ministerio. "Ni bien tuvimos conocimiento de esta situación, el ministro De los Ríos ordenó la intervención. El gabinete interdisciplinario fue el primero en intervenir y elevó un informe de la situación luego de haberse reunido con todas las partes. En base a ese informe, el caso pasó a la Asesoría Letrada para la intervención e investigación de parte de los abogados", dijo el funcionario.

En esta otra instancia, según dijo González, se determinó que "las faltas a las normas por parte de las autoridades tienen un grado de veracidad" y por eso se ordenó la apertura de un sumario administrativo tanto al director como al regente de la escuela, únicos imputados por ahora. También dijo que ambos seguirán en su puesto de trabajo hasta tanto se resuelva el caso. "Estas personas van a seguir trabajando porque la parte ejecutiva del Ministerio no puede tomar ninguna medida o sanción si no está el dictamen legal de la autoridad de aplicación", dijo el funcionario.



El caso de la Antonio Torres



El lunes pasado salió a la luz la noticia de que la directora de la Escuela Antonio Torres, de Capital, es investigada por el Ministerio de Educación, por denuncias de maltrato que hicieron los padres y los docentes. Los papás dijeron que a raíz de este maltrato los chicos comenzaron a tener un bajo rendimiento escolar y hasta prohibió enseñar Lengua y Matemáticas; mientras que desde la Dirección de Educación Primaria dijeron que las denuncias fueron constatadas.