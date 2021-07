Desde hoy, los padres y los propios adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades podrán inscribirse para recibir la vacuna Moderna y de esta manera generar un importante avance en la campaña de vacunación anticovid. De acuerdo al Ministerio de Salud Pública se espera que aproximadamente 20.000 chicos reciban el inoculante del laboratorio norteamericano y de esta manera San Juan quedará muy cerca del umbral del porcentaje para hablar de inmunidad de rebaño, pues la población objetivo volvió a tener un salto importante en su cantidad. Además, no descartan que en estas dos decenas de miles de adolescentes existan casos puntuales con problemas de desplazamiento o movilidad y para estas circunstancias tienen contemplado ir a domicilio a colocar las vacunas.

Precisamente, la ministra de Salud, Alejandra Venerando, anunció en rueda de prensa que este nuevo grupo etario tendrá desde hoy habilitado el registro de inscripción en el sitio web sisanjuan.gob.ar/vacunacionsanjuan. En el formulario habrá una opción en la que los interesados deberán notificar que por diferentes problemas no pueden desplazarse a los centros de vacunación dispuestos en toda la provincia. Entonces, el sistema registrará la advertencia y de acuerdo a Venerando irán a domicilio a colocar la dosis.

La vacuna Moderna para adolescentes de 12 a 17 años fue aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos y esa autorización dio pie a que Argentina puede comenzar con la vacunación en esta franja etaria priorizada, tras la llegada de 3,5 millones de dosis donadas por EEUU. Si bien en San Juan son 20.000 chicos con factores de riesgo en una "primera etapa" llegarán poco más de 15.400 dosis. Y tal como lo había anticipado DIARIO DE CUYO el objetivo es inocular a los adolescentes la semana próxima.

Los menores deberán ir con un padre y presentar certificado de patología y el DNI.

Ahora bien, con este aumento en la cantidad de personas a vacunar se elevó la población objetivo a 543.000 personas. Se trata entonces del 68,8% del total de habitantes en San Juan y por ende, estadísticamente, la provincia quedó al borde de alcanzar el 70% de población a vacunar. Y esto no es un dato menor pues ese porcentaje representa el piso para lograr la inmunidad de grupo (pero se logra con ambas dosis), que es la protección indirecta que las personas inmunes a una enfermedad brindan a quienes no lo son. Si bien hay especialistas que creen que incluso alcanzado o superado el 70% de la población con esquema completo de vacunación no desaparecerá el covid, sí es un avance clave para disminuir los efectos de la pandemia y poder recuperar la normalidad.

De hecho ayer Venerando destacó la posibilidad de acercarse a este objetivo. "Con la llegada de las dosis de Moderna para esta nueva franja etaria damos un paso importante. Necesitamos tener mayor cobertura para las personas con comorbilidades para acercarnos a la inmunidad de rebaño que queremos", indicó.

Sputnik: faltan 100.000 dosis

Desde Salud Pública indicaron que hay 100.000 sanjuaninos que deben recibir la segunda dosis de Sputnik V y que la situación fue tema de tratamiento en el Consejo Federal de Salud. Se espera la llegada de más dosis y la posibilidad de producir en el país el segundo componente.