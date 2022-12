Vecinos de Gran China, una localidad de Jáchal, cortaron ayer la ruta de ingreso al departamento para reclamar que hace más de 3 semanas están sin el servicio de agua potable. Esto, porque la bomba que distribuye el agua desde la vecinal de Villa Mercedes se rompió. Casi en simultáneo a ese corte, desde la Municipalidad de Jáchal y desde la unión vecinal que administra el servicio dijeron que hubo una reducción de agua, pero que nunca faltó, y comentaron que OSSE comenzará hoy a colocar la bomba nueva, al tiempo que decidieron transferirle la potestad del manejo del agua en el lugar, una vez hechos los trámites necesarios.

Desde esta localidad aseguran que desde el 20 de noviembre están con problemas con el servicio. Dijeron que las primeras dos semanas tenían agua hasta cerca de las 17, pero que la última semana no tuvieron "ni una gota". "Queremos que se haga el traspaso del servicio a OSSE, porque la vecinal no nos da respuestas. Seguimos sin agua, a pesar de que nos dijeron que hoy íbamos a tener y pretenden que nos arreglemos con unos tachos de agua y bidones", dijo Daniela Mallea, una de las vecinas, mientras que Rosa Aballay, otra mujer que participó del corte de ruta, dijo que estaban indignados. "No podemos ni siquiera limpiar la casa como corresponde porque no tenemos agua", agregó.

En esta localidad viven unas 600 familias y dicen que son los más afectados, ya que la vecinal distribuye agua a unos 1.000 usuarios de Villa Mercedes, La Frontera, San Isidro, Árbol Verde y Médano. "Es muy triste la situación, no tenemos nada de agua. El otro día, no podía hacerle la mamadera a mi nieto de 3 años porque no tenía agua y el municipio dice que exageramos", dijo por su parte Cristina Mallea, otra vecina.

El municipio dio otra versión. "Desde el primer día que la unión vecinal nos avisó que tenían problemas con la bomba y que está trabajando a un 70% empezamos a llevar agua en camiones y agua envasada para el consumo humano", dijo el intendente Miguel Vega, y contó que ayer hicieron efectiva la compra de la nueva bomba que costó 1.940.000 pesos y que la pagó el municipio. "Nos parece raro el corte de ruta, cuando nosotros llamamos a los vecinos para una reunión, para explicarles la solución, y ninguno asistió", agregó el funcionario. Mientras que Juan Carlos Berón, presidente de la unión vecinal de Villa Mercedes, dijo que a la bomba se le rompió una turbina y que por eso debía ser cambiada.

"Los trabajos comenzarán -en la mañana de hoy- y esperamos una solución para estos días, pero nos molesta que los vecinos digan que los desamparamos. Eso es mentira, me parece que hay otros intereses en el reclamo. Piden que pasemos el agua a OSSE y eso vamos a hacer, pero hay que seguir los pasos legales", agregó Berón.

