El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, le adelantó a DIARIO DE CUYO que los Jardines de Cosecha abrirán sus puertas el próximo 23 de febrero, casi un mes después de la fecha habitual. Pero, que debido a este retraso seguirán funcionando en plena época escolar para beneficiar a los niños que no tienen edad aún para asistir a la escuela. También dijo que este servicio gratuito "de cuidado y contención" beneficiará a unos 1.300 chicos de entre 45 días de vida y 12 años. En algunos municipios ya abrieron las inscripciones para asistir a los Jardines.

En años anteriores, los Jardines de Cosecha normalmente comenzaron a funcionar a fines de enero o principios de febrero para cuidar a los hijos de los cosechadores que no tenían quien los cuide mientras trabajaban en el campo. En esta ocasión funcionarán del 23 de febrero al 22 de marzo inclusive (las clases comienzan el 4 de marzo), según dijo Carlos Platero, quien agregó que el retraso se debió al clima y a cuestiones administrativas. "Como desde principio de febrero se pronosticaron fuertes tormentas eléctricas y grandes lluvias decidimos retrasar la apertura de los Jardines de Cosecha. Calculamos que por esta cuestión climática los chicos no iban a asistir a los centros donde funcionan. Como consecuencia, el Gobierno haría un gran esfuerzo económico para abrirlos y los chicos no podrían aprovechar los beneficios", dijo Platero.

El funcionario agregó además que los proceso licitatorios para la provisión de víveres y materiales para el funcionamiento de los Jardines de Cosecha también "tuvieron su demora", influyendo en el retraso de la apertura de los mismos, aunque su tiempo de funcionamiento será de casi un mes como en años anteriores. "Van a funcionar hasta el 22 de marzo para seguir conteniendo a los niños que no tienen edad para ir a la escuela. Esto será de gran ayuda para los padres trabajadores con hijos que van y que no van a clase", dijo el ministro.

Platero agregó que ya está confirmado el funcionamiento de 39 Jardines de Cosecha que funcionan en los 19 departamentos (3 aún no confirmaron su apertura), y que se estima que serán unos 1.300 chicos los que accederán a este beneficio.

El funcionamiento de estos centros de cuidado y contención será similar a años anteriores, ofreciéndoles a los chicos colación, almuerzo y merienda, diseñados según pautas de las nutricionistas de este programa dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

También contarán con actividades lúdicas, recreativas y educativas, ya que este servicio apunta a que los niños y niñas aprendan hábitos de convivencia, higiene y educación para la salud.

Como algunos obreros de la cosecha pueden trabajar doble turno, los Jardines de Cosecha funcionarán mañana y tarde.