Tras el caso de meningitis por meningococo, la forma más agresiva de esta enfermedad, desde el Ministerio de Salud Pública comentaron ayer que están trabajando en un fuerte operativo de profilaxis para evitar y hasta detectar posibles contagios. Miguel Coria, jefe de la Zona Sanitaria 1, comentó que medicaron a 30 personas del entorno del chico de 14 años, que fue diagnosticado el jueves pasado, y que estos contactos estrechos serán controlados durante una semana para evaluar su estado de salud. "Vamos a analizar la evolución de estas personas durante 7 días. Si ninguno presenta síntomas, ya podríamos decir que estamos sin chances de contagios", explicó el profesional y dijo que hasta ayer no había nadie que presentara síntomas compatibles con la meningitis (ver aparte). Sobre el estado de salud del joven dijeron que permanecía ayer en Terapia Intensiva, aislado y con pronóstico reservado, pues debían esperar dos días para ver cómo reacciona su cuerpo a los antibióticos.

"Estuvimos haciendo la quimioprofilaxis a los contactos que estuvieron un tiempo prolongado con el paciente. Se trata de 11 personas del grupo familiar, 6 amigos y a los compañeros del aula. En un principio se les iba a realizar a 4 compañeros que son los que se sientan a su lado, adelante y atrás, pero después dijeron que habían estado cambiando los lugares, entonces decidimos hacerlo a 13 chicos por prevención", explicó el médico. Además, agregó que esta medicación es un antibiótico y que se consideran contactos estrechos a las personas que estuvieron al menos 2 horas con el paciente, durante las últimas 72 horas.

Dando más detalles de este operativo, Coria comentó que seguirán de cerca y con visitas en sus domicilios a estas personas, y dijo que les recomendaron que ante cualquier síntoma asistan a una guardia médica por prevención. "Creemos que el uso de tapaboca y la buenas medidas de seguridad e higiene de la escuela pueden ayudar a que no haya contagios", agregó.

Ayer en la mañana y luego de la confirmación del caso, los papás de muchos compañeros del joven (que asiste a la escuela Comandante Cabot, en Capital) y hasta de otros niveles se acercaron a la escuela para pedir asesoramiento y consultar qué debían hacer. Es que al enterarse de la enfermedad, hubo mucho miedo. Algunos papás comentaron que estaban tranquilos, pero hubo muchos que dijeron que estaban atemorizados pues no se había hecho desinfección de todo el edificio. "En jardín no desinfectaron", dijo una mamá que pidió no ser identificada, mientras que otras comentaron que los patios tampoco fueron limpiados. Ante esto, Coria pidió a los papás tranquilidad y dijo que la desinfección se hizo por una cuestión preventiva, pero es casi en vano, pues las superficies no transmiten la bacteria. "Esta enfermedad se contagia de persona a persona, a través de gotitas de saliva", concluyó y dijo que tampoco era necesaria la suspensión de clases, algo que también reclamaban algunos papás.

CLAVES