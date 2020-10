La situación que vivió una jubilada sanjuanina, de 90 años, radicada en España, con sus haberes jubilatorios fue desesperante. Por la decisión de una entidad bancaria, desde hace un año que no ve depositado sus aportes en su país de residencia. Ante esa situación, fue a la Justicia y, a través de un amparo, solicitó que el banco vuelva a efectuar el mismo procedimiento que realizó durante casi seis años. Esto es, que, una vez que la Anses le paga la jubilación, que la institución financiera se los transfiera en euros y que se los deposite en una cuenta de un banco de Málaga, sin la aplicación del impuesto del 30 por ciento por la compra de moneda extranjera. El pedido tuvo el visto bueno del titular del Octavo Juzgado Civil, Walter Otiñano, quien, entre otros puntos, sostuvo que la situación que atraviesa la mujer no es menor en el contexto sanitario general que vive el mundo por el Covid-19. Así, obligó al banco a que realice las operaciones solicitadas por la mujer "de manera inmediata".

La medida judicial se suma a otros planteos civiles que se han presentado en medio de la pandemia. Entre ellos se destaca el que hizo un grupo de amigas para que una empresa les reprogramara sin costo un viaje a Europa y dos resoluciones que confirmaron que quienes ingresan a la provincia deben cumplir la cuarentena en hoteles (Ver Otras causas...).

En este caso, según indicaron fuentes judiciales, quien llevó adelante el reclamo fue Julia Fany Osman, exdocente sanjuanina que hace 17 años que vive en España. A través de su abogado, llegó a la Justicia porque, desde agosto de 2019, con "excusas verbales y nunca escritas", la entidad bancaria dejó de cambiarle el monto de su jubilación a euros y a transferírselos.

Según señalaron las fuentes, en Tribunales llamó la atención la justificación que planteó la entidad bancaria para dejar de hacer el procedimiento que venía cumpliendo con anterioridad. Primero, se opuso al amparo al indicar que "no se probó que haya una necesidad urgente de la mujer a recibir el dinero", ya que pasaron siete meses desde que dejó de percibirlos hasta que hizo el planteo judicial en marzo de este año. Por otro lado, argumentó que una normativa dictada por el Banco Central, en septiembre del año pasado, respecto a la compraventa de moneda extranjera, estableció montos máximos de compra para las personas residentes (200 dólares) y no residentes (100 dólares). Pero, además, que esa resolución implica que la entidad desarrolle un sistema complejo que "por la escasa envergadura de las operaciones de este tipo, el banco no está, hasta el momento, en condiciones de realizar, ya que los sistemas de información con los que cuenta, no pueden diferenciar las operaciones entre residentes y no residentes". Esto es, que no puede hacer la operación porque no tiene el sistema adecuado. Además, dijo que se debe aplicar el impuesto del 30 por ciento, ya que, si no, se estaría violando la ley.

Ante ese planteo, el juez fue categórico al sostener que no resulta argumento atendible que el Banco San Juan no tenga los medios para realizar la operación. Además, dijo que hay excepciones a la compra de moneda extranjera. Una de ellas es para las personas no residentes que perciben una jubilación. Incluso, hay otra resolución del Banco Central que indica que "las transferencias al exterior a personas que sean beneficiadas de jubilaciones y pensiones pagadas por la Anses se podrán hacer hasta el monto abonado por el organismo en el mes calendario" sin el 30 por ciento de impuesto.

>> Otras causas en pandemia

Un viaje postergado

La jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, les exigió a las compañías Falabella Viajes y Latam que, por el avance de la pandemia, rediagramen un viaje a Europa de unas amigas "sin penalidad o costos adicionales".

Hospedaje en hoteles

El juez Walter Otiñano, del Octavo Civil, avaló la cuarentena en hoteles para los que ingresen a la provincia luego de que dos hombres se fueran por un día a Mendoza y, al regresar, no quisieran cumplir el aislamiento de 14 días en un hotel.

Visita frustrada

Un trabajador, que cumple tareas en Buenos Aires cada 15 días, quiso llegar a la provincia y hacer la cuarentena en su casa. El juez Héctor Rollán, del Primero Civil, le rechazó el pedido al privilegiar, ante la pandemia, la salud general de la sociedad.