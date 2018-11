Apasionados. Quienes tuvieron la oportunidad de presenciar ayer el torneo nacional que se realizó en la provincia, pudieron ver la pasión que le ponen al juego los adultos mayores del país.

Les sobra energía, les falta horas del día y derrochan ganas de competir. Unas 600 personas, de los distintos clubes del adulto mayor de varias provincias, mostraron ayer que la edad es lo de menos si se tiene ganas de pasar un buen rato. Aunque para ellos, el rato se extendió por varias horas. Ayer comenzó el torneo nacional de tejo, sapo y newcom (voley adaptado), y se realizó en dos sedes. El encuentro convocó a unos 600 competidores de clubes del Adulto Mayor de varias provincias, incluyendo a San Juan.

Sapo. En el ingreso al estadio se apostó la gente que jugó al sapo. Hubo dos sectores de competencias simultáneas.

Los participantes de Córdoba, San Luis, Mendoza, La Rioja y Catamarca comenzaron a llegar el viernes. Lejos de dedicarse a descansar, lo primero que hicieron es conocer las canchas de tejo que están en el Estadio Aldo Cantoni y allí despuntaron el vicio hasta la madrugada. Puntuales, el sábado a las 8,30 se dispusieron a competir. Los participantes no pararon ni para almorzar. Siguieron jugando hasta las 21. Apenas picaron una vianda cerca del mediodía y continuaron con el juego. En el estadio, se jugó al tejo y al sapo. Mientras que en el club Codeba, en el Barrio Aramburu realizaron las competencias de newcom, donde participaron unas 200 personas de varias provincias. Bajo la frondosa sombra de los árboles, las 8 canchas de tejo no descansaron por más de 12 horas. Entre equipo y equipo, pasaban el rastrillo para dejar la superficie en condiciones. La concentración fue fundamental mientras los competidores estudiaban cada lanzamiento. De San Juan participaron los clubes del Adulto Mayor, que dependen de la Secretaría de Deportes, de todos los departamentos. Cada equipo se diferenció por su camiseta. La indumentaria apostó al color y a llamar la atención.



El mate, el tejido y la buena onda no faltó entre los que hicieron el aguante a los que estaban participando. Sentados en reposeras, en bancas o inclusive de pie al lado de cada cancha, los compañeros no quisieron perderse un detalle de lo que pasaba. Todo ellos estuvieron acompañados por los coordinadores de Deportes. Sin embargo, fueron los mismos adultos mayores los que llevaron la batuta del encuentro que finalizará hoy.

Cuidados. Entre jugada y jugada, tenían que rastrillar las canchas de tejo. Fueron los adultos mayores los encargados de la tarea.

Alojamiento

Los competidores que llegaron de otros puntos del país, comenzaron a instalarse el viernes pasado. Un grupo fue alojado en el albergue que hay en el Estadio Aldo Cantoni, otros fueron albergados en un hotel. Esto tuvo que ver con el sitio en el que les tocó competir. El tejo y el sapo se llevó a cabo en las instalaciones externas del estadio, por calle Urquiza, donde están las canchas de tejo.

Newcom

200 es la cantidad de participantes en el torneo de newcom que se realiza en el club Codeba, en el Barrio Aramburu. Llegaron desde San Luis, Córdoba, Mendoza, Catamarca y La Rioja.

Camino a Bariloche

Los adultos mayores sanjuaninos entraron en cuenta regresiva para participar de los Juegos Evita que este año se realizarán en Bariloche. El contingente partirá el 8 de noviembre para estar en competencia hasta el 14 de ese mes. Para llegar a competir en esta instancia nacional, los adultos mayores locales tuvieron que pasar por las instancias provinciales que terminaron en agosto pasado. Ahora ya están formados los equipos de tejo, sapo, pádel, orientación y newcom que viajarán para participar con el resto del país en el encuentro más grande que se da todos los años para esta franja etaria.

Los campeones provinciales salieron de las competencias que se realizaron entre los clubes de los distintos departamentos. Desde que esta instancia terminó, los equipos que representarán a San Juan, se encuentran entrenando todas las semanas en el Estadio para llegar a punto.

Los participantes

Desde San Rafael

El grupo que llegó desde San Rafael, Mendoza, está compuesto por 24 personas. Las chicas aprovecharon el descanso para tejer y tomar unos mates.

Con bandera incluida

Desde Godoy Cruz, Mendoza, también llegó un contingente de adultos mayores para competir en tejo. Fueron unas 15 personas las que integraron el equipo.

Los locales

Entre los sanjuaninos que están compitiendo, llegaron los adultos mayores de Pocito. El equipo está conformado por 12 personas que ayer pusieron lo mejor.