La Caja de Acción Social entregó los premios al sorteo que se hizo entre los cupones no ganadores en los juegos de azar. En la ocasión se entregaron dos automóviles Renault Kwid, 5 puertas, cero kilómetro, motores 1.0 lt a Jesús Dandulo y Pedro Elbio Moyano. Por otra parte recibieron sendos utilitarios marca Citroën Berlingo, cero kilómetro, motores 1.6, Ricardo Daniel Aballay y Raúl Orlando Aciar. Una heladera con freezer no frost a Zacarías Estrada Caballero; un televisor Smart de 55" HD 4K para Juan Néstor Durán. Un aire acondicionado split a Maximiliano Andrés Prieto. Una cocina de seis hornallas a David Raúl Bustos. Una computadora All in One a Víctor Sebastián Brottier. Un lavavajillas con capacidad para doce cubierto a Ricardo Julio Olivera. Y, extra, un proyector y una PC a la escuela Antártida Argentina, de Angualasto.