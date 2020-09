La pandemia por el coronavirus paralizó a la economía mundial y sin embargo la industria vitivinícola sanjuanina fue una de las que pudo seguir produciendo y elaborando nuevos vinos a partir de la cosecha 2020. Por eso, y conociendo la importancia de evaluar los vinos para elevar y mantener su calidad, el Consejo Profesional de Enólogos y el Centro de Enólogos de San Juan decidieron realizar su XXXII edición de la Cata de Vinos San Juan Concurso Nacional 2020.

El cronograma establecido para este año comenzó el pasado 18 de agosto, con la recepción de muestras de vinos de todo el país, período que se extenderá hasta el próximo 19 de septiembre, aunque el plazo tendrá flexibilidad debido al contexto actual. Para esa fecha esta previsto que comiencen las degustaciones que son realizadas por un jurado totalmente sanjuanino, y en forma presencial, obviamente.

Pedro Pelegrina, presidente del Consejo Profesional de Enólogos; dijo que están elaborando actualmente el protocolo para la realización de esa degustación, para que sea aprobado por el Comité Covid San Juan. "Todavía no hemos definido cómo va a ser, pero debemos presentarlo a las autoridades de Salud Pública y debemos poner énfasis no solo en el distanciamiento de los evaluadores, sino también en cómo se va a servir el vino y la higiene de las copas para el momento de la degustación. Pelegrina dijo que ya se encuentran recibiendo muestras de otras provincias, tales como Salta y Neuquen. "Estamos en contacto con el Consejo de Enólogos de Mendoza y con otras agrupaciones del país y hemos tenido una recepción muy interesante, lo cual no significa que todas se traduzcan en muestras, pero sí podemos decir que ya han ingresado muestras y se están inscribiendo de otras provincias", indicó el profesional. Lo que si esta decidido es que este año no se planificará una ceremonia de premiación por la pandemia, que reunía a todos los actores del sectores.

"Tanto en el Consejo Profesional y el Centro de Enólogos estamos evaluando la forma en que se darán a conocer los ganadores. Sí sabemos que vamos a incrementar la difusión de los ganadores", dijo Pelegrina.

Añadió que los organizadores tienen muchas expectativas positivas respecto a la participación en el concurso. Dicen que han advertido que en esta pandemia se ha notado mucho interés en participar en concursos y que puede ser muy interesante y hasta quizá una sorpresa la recepción de muestras. El año pasado participaron 47 bodegas y se presentaron 356 muestras de todo el país.