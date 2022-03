En el contexto de la pandemia, la Cruz Roja filial San Juan comenzó a ayudar a merenderos entregando alimentos. Ahora, esa ayuda llegó a los adultos que forman parte de esta institución y sus vecinos. Es por eso que empezaron a dictar talleres de oficios para que las personas desempleadas puedan tener una salida laboral y un plan para el futuro. "Hay muchas personas que perdieron sus fuentes de trabajo en la pandemia. Sumado a eso, todos viven la crisis económica y cuesta mucho conseguir trabajo. Entonces, empezamos a brindarles herramientas para que puedan tener una salida laboral", dijo Fabiana Barrera, una de las voluntarias de la Cruz Roja y comentó que hasta el momento capacitaron a unas 25 personas y que algunas ya empezaron a desempeñarse por sus medios (ver aparte).

La Cruz Roja siempre tuvo un gran compromiso con la comunidad. Esta vez, en el contexto de la crisis económica se puso manos a la obra y empezó a capacitar a vecinos de Chimbas. "La idea es que ellos puedan tener alternativas y puedan diversificar sus ingresos económicos", agregó Barrera y dijo que los beneficiarios de estas capacitaciones son vecinos e integrantes de dos merenderos de Chimbas.

Peluquería. En los talleres, además de recibir charlas tuvieron prácticas sobre peluquería.

Para decidir qué capacitaciones dictar, lo primero que hicieron los voluntarios fue encuestar a la gente para conocer sus ideas y saber qué les gustaría aprender. Así fue que empezaron con pastelería y repostería y posteriormente, con el taller de peluquería y estética. "La filial -por la Cruz Roja- proveyó los insumos para cada uno de los cursos y hasta se les dio charlas de cómo confeccionar un curriculum vitae o cómo enfrentar una entrevista laboral. La idea es que puedan ingresar al mercado laboral o que ellos mismos emprendan", agregó la voluntaria y contó que la mayoría de los participantes fueron mujeres y que las edades fueron muy variadas.

Por otro lado, sobre las clases, que son semanales, dijo que son dictadas por integrantes de la Cruz Roja. "Todos los que dictaron los cursos son personas que lo hacen de manera voluntaria y gracias al conocimiento que tienen por sus empleos. Por ejemplo, para el dictado de Ley Laboral contamos con la participación de una abogada y para el taller de Peluquería, con una voluntaria que es estilista. Así hicimos con cada charla o curso que se dictó", concluyó Fabiana y dijo que si bien en un primer momento la idea es trabajar con estas comunidades, no descartan poder ampliar este beneficio a otros sanjuaninos.

Emprendedora, con ayuda de mamá

Rocío Páez tiene 16 años y fue la vecina más joven que participó de las capacitaciones que brindó la Cruz Roja, en uno de los barrios de Chimbas. Además, fue una de las primeras en emprender tras los cursos. "Siempre me gustó la pastelería, y el taller que nos dieron me impulsó a tener mi emprendimiento", dijo la adolescente que está cursando el último año de la secundaria y que gracias a los bizcochuelos, pastafrolas y pan que vende, puede pagarse los pasajes y otros gastos que le genera la escuela. Acompañada de su mamá, que no pudo disimular el orgullo que siente, la joven contó que también hace por pedido tartas dulces. "Mi mamá me ayuda, y para ella es un alivio esto que hacemos, porque yo puedo pagar mis gastos. Este año tenía que pagar 4 colectivos para ir y volver de la escuela, la campera de la promoción y los libros. Vendiendo mis cosas gano dinero para eso y a ella no le genero gastos", agregó la joven y comentó que sueña con estudiar pastelería de manera profesional.