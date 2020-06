Lleva tan sólo poco más de tres meses en el rol de Embajadora del Sol, pero su buen corazón ya es conocido popularmente. Es por eso que, durante esta cuarentena, mucha gente la busca para que les consiga ayuda con mercadería, kits de higiene y ropa de abrigo. Es Lucía Ponce, de 26 años y madre de Ley rán (3 años), que se convirtió en un nexo entre la pobreza y la ayuda oficial.



Desde antes de que comenzara el aislamiento social obligatorio, Lucía ya se caracterizaba por su solidaridad. Un par de días antes de que comenzara a aplicarse esta medida había conseguido kits escolares para donarles a los niños de San Martín, el departamento en el que vive. Esto la hizo popular entre los vecinos, que no dudaron en acudir a ella para conseguir ayuda.

"Mi mayor recompensa de poder ayudar a alguien que lo necesita es llegar a ver su alegría y sonrisa cuando recibe la ayuda".

"Siempre estoy atenta a las necesidades de la gente porque me gusta ponerme a su disposición para ayudarla. Muchas personas me contactaron por las redes sociales para contarme que la estaban pasando muy mal, sin trabajo, y para consultarme qué podían hacer para conseguir al menos un poco de mercadería. Yo me encargué de contactarlas con los diferentes sectores de la Municipalidad de San Martín para conseguirles ayuda. Creo que todos podemos hacer alguna cosa, por más pequeña que sea para mejorar la calidad de vida del otro", dijo la joven. Al mismo tiempo, todos los días revisa las redes sociales para ver si alguien la contactó para pedirle ayuda.



Ni bien se dispuso la cuarentena, Lucía confeccionó barbijos y cofias para donar a personal de Salud. Los hizo en su propia casa y puso mucho de su tiempo para llegar a fabricar y entregar 200 en total. Luego empezó a tramitar ayuda hasta para los perros callejeros. A través de las redes sociales pidió colaboración con alimentos y ella hizo su propio aporte. Lo recaudado lo entregó a un grupo de protectores de animales que se encargaron de recorrer las calles para alimentar a perros y gatos abandonados.



"Nadie imaginó cómo el coronavirus y la cuarentena nos iba a afectar a todos sin distinción. Por eso es que me gusta fomentar el espíritu solidario y asumir el compromiso de dar todo lo que está a mi alcance para ayudar. Lo positivo es que siempre hay personas que están dispuestas a colaborar, incluso aquellas que menos tienen", sostuvo Lucía.



PANTALLA CHICA

Lucía y la Embajadora Segunda, Ana Paula Anzor, conducen además "Sendereando", un programa sobre turismo por canal CuidarTv.