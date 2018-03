Marchas. El pasado 6 de marzo hubo una manifestación en contra de despenalizar el aborto, dos días antes de otra a favor. Mañana se realizará una jornada, en las que los principales invitados son los legisladores nacionales.

Mañana, a las 9, en la Sala de Vicegobernadores de la Legislatura Provincial se realizará una "Jornada de Reflexión sobre el derecho a la vida", organizada por la comisión Justicia y Paz del Arzobispado de San Juan de Cuyo y el Consejo de Pastores Evangélicos de San Juan, en el que expondrán sus razones por las que no debe legalizarse el aborto en Argentina.



Si bien la jornada es abierta a todo público, desde la organización hicieron hincapié en invitar a los legisladores nacionales, ante el próximo tratamiento de un proyecto de ley en el Congreso Nacional por despenalizar irrestrictamente el aborto.

Es importante que el Estado y la sociedad acompañen a la embarazada.

MIRYAN ANDUJAR - Comisión Justicia y Paz

Todos los legisladores nacionales por San Juan han dicho públicamente que no apoyarán el proyecto de legalización, pero lo mismo son los invitados principales. Fuera de micrófono, aceptan fuentes de la organización que ante el número creciente de diputados que impulsan el debate en el Congreso, es que buscan que los representantes sanjuaninos reafirmen la posición asumida.



Miryan Andujar, abogada, investigadora del Instituto de Bioetica de la Universidad Católica de Cuyo e integrante de la comisión del Arzobispado, adelantó que "la idea es generar un espacio donde podamos tomar conciencia que significa una ley que legalice el aborto como derecho gratuito. Es una jornada de reflexión, no es académica. Hablaremos un poco los ejes del debate, que es lo que está en juego con este proyecto de ley. Plantearemos si realmente existe un derecho a abortar. Abordaremos la mortalidad materna y la maternidad vulnerable y si el aborto soluciona el tema de la maternidad vulnerable, nosotros creemos que no. Faltan más políticas públicas como el Plan 1000 Días o la Asignación Universal por Hijo, que acompañen a la embarazada, sobre todo en riesgo social". Andujar agregó que se sumarán testimonios, como los de Claudia Pirán, y una psicóloga se referirá al trauma post aborto, entre otros temas.