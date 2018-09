Los que quedan. Por el momento no se podrá sacar ninguno de los árboles que están por la peatonal de calle Tucumán. Esto es hasta que no se cumpla con lo que exige la ley.

A casi un mes de que cuatro concejales de Capital presentaran un amparo ante la Justicia para detener la tala de los árboles que quedan en la Peatonal Tucumán, el juez Luis Arancibia, al frente del Tercer Juzgado Civil, dio lugar al pedido de los ediles. Resolvió que la comuna cese de inmediato con las tareas de tala de más de 40 árboles, por considerar que no se está cumpliendo con la normativa vigente y porque hubo negligencia en la erradicación de los que estaban por calle Rivadavia. Luego de este fallo se dará traslado a la Secretaría de Ambiente y a la Municipalidad de la Capital. Desde la comuna dijeron que no emitirán declaraciones hasta no ser notificados.



Juan Sansó, uno de los concejales que presentó el amparo, dijo que ahora comenzará a correr la denuncia penal que se hizo contra el municipio. Pedirán que se aplique la ordenanza municipal vigente mediante la que se prevé multas a quieres talen árboles sin autorización.



El amparo fue presentado el pasado 29 de agosto por Juan y Federico Sansó, Gabriel Damico y Eugenia Del Valle Raverta, integrantes del interbloque Actuar-Cambiemos por considerar que las acciones del municipio fueron ilegítimas. Es decir que en la erradicación de los árboles que estaban por Rivadavia hubo negligencia.



Esto ocurrió luego de que la comuna decidiera recambiar el arbolado público de las 4 cuadras de Peatonal que están remodelando, es decir unas 90 especies en total. En ese momento, Maximiliano Suárez, al frente de Ambiente de Capital dijo que la medida se tomaba por seguridad ya que había árboles que corrían peligro de caerse. Cuando se presentó el amparo para frenar la tala y de paso cuestionar la medida ya tomada, los ediles argumentaron que para erradicar más de 10 árboles, el Consejo de Arbolado Público se debería haber reunido, algo que no sucedió hasta luego de que los árboles comenzaran a secarse y caerse. Y que en el proyecto original de la remodelación de la Peatonal no estaba estipulado este recambio. Otro de los datos que contiene el amparo es que los árboles que tuvieron que erradicar corrían peligro de caerse por negligencia de la empresa constructora y por falta de planificación de la Municipalidad porque en seis meses de obra, estas especies no fueron hidratadas correctamente y hasta dañaron las raíces con la apertura de las zanjas y el paso de las máquinas retroexcavadoras.



Con esta medida cautelar lo que se obtiene es que por el momento no se avance con la tala de calle Tucumán hasta tanto no se resuelva la causa judicial. Al cierre de esta edición, la Municipalidad no había sido notificada de la medida que tuvo resolución ayer cerca del mediodía.



El informe

En el amparo que dio lugar la Justicia también consta que hubo incumplimiento de la Ley 824, respecto al informe de Impacto Ambiental, expedido por la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia, cuando se procede a la tala de más de 10 unidades arbóreas. Por eso también apuntan a la Provincia en esta medida cautelar.



Sin cumplir

Los ediles que presentaron el amparo indicaron en el escrito la normativa que regula el tema del arbolado público. La ordenanza Municipal Nº 9.195, en su artículo 3 habla de "la Creación de un Consejo del arbolado público Provincial". Dijeron que jamás se cumplió porque no se convocó a dicho consejo para que evaluara la erradicación.