Temor. Los vecinos del barrio Área 1, de Caucete, dijeron que tienen miedo de enfermarse por convivir a diario con los líquidos cloacales.

El problema de cloacas en Caucete llegó hasta la Justicia. Fue luego de que 15 vecinos denunciaran en el Juzgado de Paz las malas condiciones de vida por las que atraviesan como consecuencia del derrame de líquidos cloacales y el mal olor que generan. Tras lo ocurrido, Luciana Salva, jueza de Paz, decidió intimar a OSSE para que en 7 días elimine el mal olor ambiental y que en 12 solucione el derrame de los líquidos. Esta resolución judicial comenzó a regir desde ayer.



"Ya no sabemos qué hacer para terminar con el mal olor que está penetrado dentro de las casas. Va a costar mucho eliminarlo porque casi todos los días colapsan las cloacas y los líquidos inundan las calles. Se ve que están esperando que nos enfermemos o que pase algo peor para recién darnos una solución", dijo María Silvia Espinosa, vecina del barrio Área 1, uno de los afectados por el problema de cloacas. Ella fue una de las que incentivó a los demás vecinos a denunciar el caso a la Justicia que ya emitió una resolución sobre el tema. "Tras hacer una constatación judicial de lo denunciado por los vecinos, corroboramos el derrame de líquidos cloacales y el olor nauseabundo en varios sectores del departamento. Ayer (por el martes) realizamos una primera audiencia con las autoridades de OSSE y algunos vecinos, y conciliamos un par de puntos para mejorar la situación y la calidad de vida de los vecinos afectados", sostuvo Luciana Salva.



La magistrada agregó que entre esos puntos hay dos medidas fundamentales. Dijo que se intimó a OSSE a que en un plazo de 7 días como máximo elimine el mal olor ambiental, y que en 12 solucione el derrame de los líquidos. También sostuvo que cuando se cumplan ambos plazos, realizará una nueva constatación judicial para corroborar el cumplimiento de ambas intervenciones. "El próximo 20 tendremos una nueva audiencia, pero antes voy a realizar un recorrido por las plantas de bombeo para corroborar que funcionan correctamente. Creo que no va a haber problemas porque las autoridades de OSSE se mostraron comprometidas y predispuestas a solucionar estos temas", dijo Salva.



Sergio Ruíz, presidente de esta entidad, dijo que se cumplirá en tiempo y forma con lo solicitado por la Justicia, aunque agregó que en poco tiempo se solucionará en forma definitiva la problemática de las cloacas en Caucete. "Estas soluciones sobre el mal olor y los derrames son parciales porque no van a terminar con el problema del colapso de la red cloacal en este departamento. Pero en corto plazo vamos a llamar a licitación para la obra de renovación de todo el sistema. Contamos con el compromiso del Gobernador de que si no se consigue el financiamiento de la Nación para concretarla, se hará con fondos provinciales", dijo Ruíz.



Por su parte, Juan Sánchez, ingeniero del equipo técnico de OSSE, explicó que para eliminar el mal olor se va a mejorar la ventilación en cada estación de bombeo, prolongando la altura de las chimeneas de ventilación



para que el viento arrastre los olores y los eleve a un nivel superior. Las chimeneas tienen entre 4 y 8 metros de altura y ahora superarán los 10. Agregó que para solucionar los derrames se intensificará la frecuencia de extracción de líquidos con camiones atmosféricos en los sectores más complicados. Esto aliviará la red y evitará que colapse.





Testimonios

> MARÍA ESPINOSA Vecina del Barrio Área 1

"Cada vez que colapsan las cloacas se me inunda la casa porque en este barrio no hay acequias y los líquidos no tienen por dónde drenar. La semana pasada, tras las fuertes lluvias, todas las calles del barrio se inundaron con líquidos cloacales y tuvieron que venir los bomberos para extraerlos con camiones. No se puede seguir viviendo así, sin siquiera poder respirar".

> FLAVIA RODRÍGUEZ Vecina del Barrio Área 1

"Vivimos con miedo a enfermarnos. A mi nietito le dio una afección a la piel y el médico nos dijo que era por la humedad que emana de los líquidos cloacales. Así que ahora no lo dejamos salir de la casa. Lo peligroso es que cuando llueve colapsan las cloacas y los líquidos inundan las calles y hasta se meten a las casas. Los chicos no pueden jugar ni en la plazoleta".