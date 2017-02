La tercera noche de espectáculos de la Fiesta Nacional del Sol, tuvo una sobredosis de rock, pogo y euforia con la presencia de Kapanga y Ciro y Los Persas. Al finalizar una previa electrizante que brindaron los artistas sanjuaninos: Gabriel Dávila Kurgan (ganador de Revelaciones), Budha, Huaykil y Kapanga, vino un breve descanso y la espera del número central.



Una extraña esfera sobre la pasarela del escenario que emulaba a una naranja, apareció ante la mirada atónita de los espectadores. Y de repente, Ciro sale de la naranja vestido con traje negro y sombrero interpretando el hit 'Similar' y el predio explotó de alegría. Una gran nube blanca de polvo se levantó por el pogo infernal que generaba la masa de jóvenes que dejaba soltar toda su energía rockera.

Ciro sacó fotos y saludó de cerca a los fans. Muchos venían de distritos alejados de San Juan y Mendoza.

El recital estuvo marcado por un sonido prolijo, potente y cargado de rock stone, blues, funk dentro del repertorio de los álbums 'Espejos', '27' y 'Naranja Persa' que es su última producción hasta la fecha y por lo cual, la estética del show giró en torno a ella. Aunque la esencia del estilo de Los Piojos no se borró fácilmente.



Y para agregar, el sello distintivo puesto en los arreglos y juegos de solos de sus músicos -que también estaban vestidos con sombreros y en el final con pelucas de colores- tuvieron, inclusive, un fuerte protagonismo.



Los Persas se lucieron con un gran nivel interpretativo y de improvisación, que fueron creando numerosos climas y ambientes sonoros: los guitarristas Juan Manuel Ábalos y Rodrigo Pérez, el tecladista Nicolás Raffetta, el bajista brasileño Joao "Broder" Bastos, el baterista Julián Isod, Nahuel Aschei en trompetas, Santiago Castellani en trombón y Cristian Peral en saxofón. Hubo una perlita memorable. Sorpresivamente, Ciro invitó a bailar una pieza con 'El Mono' Fabio y terminaron abrazados haciendo el pasito de un lento romántico, que generó mucha gracia y la felicitación cómplice de los fans.



En la fiesta, sonaron temas como 'Taxi boy', 'Vas a bailar' y 'Canción de cuna', éste último dedicado a sus hijas. 'Antes y después', 'Astros', 'Mírenla' y cuando tocó el turno de 'Como Alí', se desató el pogo con más locura que nunca, revoleaban trapos, banderas y hasta los copones de cerveza.



Por supuesto, no faltaron los clásicos 'Tan solo', 'El balneario de los doctores crotos' y 'El Farolito'. En el ocaso del show, brindó una suite de blues y funk impagables. En la despedida, no podía faltar la entonación del Himno Nacional con su armónica y el grito sagrado de todos en un canto unánime y emotivo. 'Gracias chicos, nos faltó la foto de todos. ¡Hasta la próxima... y por favor, cuidemos el agua!', fueron las últimas palabras de la noche. La postal final fue el saludo de toda la banda retirándose con aplausos y honores.