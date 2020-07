Así como lo generó en su momento, el transportista del tercer caso de coronavirus en San Juan sigue dando que hablar. Tras haber dado positivo por segunda vez a un mes y medio del alta, el hombre de 43 años estaba desde ayer en condiciones de volver a su casa. Y es que luego de tres hisopados en menos de una semana, el último dio negativo y desde el Ministerio de Salud Pública informaron que ya no era necesario mantenerlo en aislamiento hotelero. Además, los estudios que desarrollaron hasta el momento apuntan a que no hubo reinfección, pero para confirmar eso la clave ahora la tienen sus familiares, su círculo íntimo, las personas que viven con él. ¿Por qué? Porque ayer lo hisoparon y si da negativo entonces significa que el organismo del transportista no volvió a contraer el virus y tampoco tuvo la capacidad de contagiar.

Este hombre, quien estuvo internado por Covid-19 entre el 5 y 27 de mayo, volvió a trabajar tras el alta. Fue en la estructura de control que tienen los camioneros locales y tras un viaje con carga a Santa Fe que un hisopado dio positivo. Así es que el viernes pasado lo aislaron, junto a una veintena de sus contactos estrechos, y a las 48 horas volvieron a hisoparlo. El resultado fue "levemente positivo", según explicaron las autoridades.

Entonces le realizaron un tercer testeo y dio negativo; por eso decidieron que ya no había necesidad de seguir hisopándolo y el regreso a su casa ayer era inminente.

De acuerdo a lo que explicó Raúl Vallejos, jefe de Bioquímica del Ministerio de Salud Pública, "la PCR no sólo detecta el virus, sino también partículas virales que contienen restos de ARN (ácido ribonucleico). Esas partículas pueden permanecer mucho tiempo en los organismos y es posible que por alguna circunstancia fueron detectadas en el hisopado".

Pero además, el ARN viral que puede haber haber aparecido en el testeo de control no necesariamente indica la presencia de virus infeccioso. Sucede que la PCR puede detectar restos de genoma viral y no tener partícula viral infectante, de ahí entonces que ahora la mirada está puesta en los convivientes del transportista, destacó Vallejos.

Es que la hipótesis indica que si los testeos a los que fueron sometidos ayer estas personas dan negativo entonces el transportista no generó contagios y ahí sí estarían dadas las condiciones para aclarar el panorama y establecer que no volvió a contraer el virus en su último viaje. Es decir, no hubo una reinfección.

Hay una buena noticia que respalda esta línea de investigación: un grupo de contactos estrechos del transportista ya dio negativo y de hecho esos individuos dejaron el aislamiento en hoteles para regresar a sus casas.

Por otro lado, el parte diario de Salud Pública indicó que ayer no registraron casos nuevos, a la vez que hay tres sospechosos (ver infografía).