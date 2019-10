Diversión. Por más de una hora las mujeres bailaron y se divirtieron en la clase de zumba policial que se realizó ayer en la Plaza Hipólito Yrigoyen en el marco del 150mo aniversario de la Policía.

La Policía volvió a sorprender con una actividad fuera de serie. Ayer la Fuerza organizó y participó de una clase de zumba que revolucionó a la gente. Fue en la Plaza Hipólito Yrigoyen con la participación de unas 150 mujeres. Esta actividad se desarrolló en el marco del 150mo aniversario de su fundación y con el objetivo de acercar esta institución a la comunidad. Hace un par de meses, los integrantes de la Banda de Música de la Policía se vistieron de superhéroes y de personajes infantiles para celebrar el Día del Niño en plena peatonal céntrica.



La adrenalina y el entusiasmo se hicieron sentir mucho antes de que comenzara la clase. Es que las mujeres que fueron llegando a la plaza fueron recibidas con un regalo. Una flor que los propios efectivos de la División Servicios Sociales hicieron para agasajar a las madres. A eso le sumaron un turrón para darle una dosis de energía a las zumberas, energía que no se hizo esperar. Las 150 mujeres comenzaron a moverse al son de ritmos latinos aún sin que arrancara oficialmente la zumba, aprovechando esa previa para tomarse selfies. Y si bien la mayoría de las participantes eran miembros de la Policía, eso no limitó la diversión. Hasta algunas comisarios se animaron a bailar, aplaudir y gritar con cada movimiento, entre el grupo de zumberas que fue creciendo con los minutos. Se fueron sumando algunas participantes ocasionales. Fueron las mujeres que llegaron con sus hijos y nietos a pasear a la plaza y que al descubrir que podían sumarse a la clase que era abierta y gratuita, no dudaron en hacerlo. Dejaron las carteras en el césped y empezaron a bailar.

En familia. Algunas oficiales participaron de la clase de zumba junto a sus hijos y demás familiares.

Sin distinción. Algunos hombres también participaron de la clase de zumba para acompañar a sus parejas.

Luego terminó la clase de zumba, pero no la diversión. Es que comenzó el sorteo de regalos entre las personas que participaron de la clase. Y también fueron los efectivos de la División Servicios Sociales quienes se encargaron de conseguir hasta electrodomésticos para sortear. Es que otro de los objetivos de esta actividad fuera de serie también fue homenajear a las madres por anticipado.

La música siguió sonando en la plaza para mantener el clima de entusiasmo en las mujeres presentes y dio buenos resultados. La mayoría de las zumberas se quedó aun después de finalizado el sorteo, aprovechando la oportunidad para disfrutar de un picnic en familia. No faltó el mate y las facturas para este momento de relajación luego de la hora de ejercicio intenso que protagonizaron en una tarde al aire libre, que tuvo el plus del buen tiempo.

MIRIAN AGUILERA - Jefa de Relaciones Policiales

"Estamos trabajando mucho para acercar la institución a la gente y para cambiar la visión que tiene sobre nosotros. Estoy muy contenta de participar en esta actividad que hemos llamado zumba policial porque es una oportunidad de compartir un momento divertido con los vecinos. Esto nos permite mostrar las demás tareas que realizamos en la Fuerza y que muchos desconocen. Vamos a seguir con estos eventos".

MAYRA COSTA - Oficial ayudante de la Policía

"El deporte incentiva y a nosotros nos viene muy bien participar en este tipo de actividades porque, además de fomentar la salud, es un cable a tierra. Esta clase de zumba es como un mimo que te reconforta y te ayuda a cumplir con el trabajo en la Fuerza, con las tareas de la casa y con el rol de madre. También es importante para poder compartir un momento de recreación con toda la comunidad".

CLEVER ORMEÑO - Comisario inspector

"Organizamos esta clase de zumba para acercarnos a la comunidad y para compartir con la familia policial. Además, este año se está trabajando mucho para mejorar la salud de los efectivos por eso se puso en marcha el Centro de Acondicionamiento Físico y también un gimnasio para que el ejercicio forme parte de la rutina diaria. Es algo que beneficia tanto a nivel físico como mental y ese es el objetivo".