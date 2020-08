Abrir la puerta y encontrarse con que el barrio está vallado por algún caso de coronavirus o, mucho peor, enterarse que algún familiar cercano recibió la noticia de haber dado positivo de Covid-19. Ni qué hablar de los chicos que deben ser asistidos después de que sus papás fueran internados por dar positivo. Todas esas situaciones son nuevas en San Juan desde hace una semana y debieron ser abordadas por el equipo de psicólogos del Ministerio de Salud Pública.

Temor, angustia, incertidumbre y ansiedad son sensaciones que predominan por estos días en los aislados en hoteles y barrios bloqueados, ya sea personas que padecen la enfermedad o que tienen familiares contagiados. Según comentó Cecilia Turiz, la encargada del área de Salud Mental del Ministerio, desde el miércoles pasado, cuando se conoció el brote en Caucete, se incrementó el trabajo para los 200 profesionales que brindan contención para aislados.

Entre las historias más comunes, el trauma que mayormente aparece es el sufrimiento de personas que no pueden ver a sus familiares, ya sea porque están internados o porque están en un geriátrico. Tania Bellido (32 años) se mostró angustiada porque su padre Víctor (84) está en Terapia Intensiva del Hospital Rawson luchando contra el coronavirus. "No son alentadores los pronósticos que nos dan por la edad que tiene y porque ya está entubado. Y todo este manejo psicológico se manifiesta en el cuerpo. Me estoy quedando sin voz por el estrés", relató la mujer.

Precisamente situaciones así son las que más se presentan pero también según Turiz, hubo muchas actuaciones en los barrios bloqueados donde los profesionales deben asistir de manera presencial para evitar que los vecinos entren en pánico. "La gente tiene reacciones esperables como miedo, ansiedad, angustia, pero con un abordaje se puede evitar que se transformen en patologías. Tratamos de que entiendan que si el barrio se cierra es para prevención", expresó y comentó que también acompañan a las personas en los minutos previos a realizarse el hisopado, tratando de contener el temor a esta práctica.

Sin dudas el sector que requiere mayor abordaje es el de los chicos. Se presentó una situación de una familia en la que los padres debieron ser internados por tener coronavirus. En casos así, se llama a algún familiar cercano o toma el caso la Dirección de la Niñez, pero además, el área de Salud Mental Infanto-Juvenil actúa asistiendo en terapias a los chicos para que la situación no sea tan angustiante. Así se trabaja por estos días tratando de que el brote de coronavirus en San Juan no deje traumas en quienes lo padecen.

Línea de ayuda

El área de Salud Mental dispone de una línea abierta y gratuita para contención de cualquier persona que lo requiera. Deben escribir un mensaje con el nombre y domicilio al 2644839344.