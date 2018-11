Capital ya tiene su reina. Daiana Padilla, la joven de 21 años que es mamá de una nena de 2 años y está por terminar el secundario, fue elegida como la representante del departamento para la Fiesta Nacional del Sol 2019. La joven, que se define como "multifacética", habló con DIARIO DE CUYO y contó sobre su vida.



-¿El embarazo influyó en que no terminaras a tiempo el secundario?



-Cuando me quedé embarazada decidí criar a mi hija y dedicarle mucho tiempo. Entonces, decidí dejar la escuela para que ella se criara como yo quería. Ahora estoy becada en el colegio por mi buen rendimiento. Estoy rindiendo libre el último año del secundario.



-¿En tus trabajos qué haces?



-En el delivery de comidas soy la cajera, pero si hace falta que ayude en la cocina no tengo problema. Me doy maña para todo. En lo que es organización de eventos me encanta trabajar en la decoración y ambientación de las fiestas. Además, soy la que acompaña a los novios en la previas de las bodas.



-¿Por qué decidiste ahora presentarte para ser reina?



-Me parece que ser reina me puede servir para que se me abran puertas laborales. Mi sustento económico soy yo y quiero darle el mejor futuro a mi hija. Pensé que era la oportunidad para darme a conocer.



-¿Qué te gusta de tu departamento?



-Me gustan las nuevas obras que se están haciendo en Capital. Estoy enamorada del nuevo puente y creo que la Peatonal va a quedar hermosa. Me parecen obras muy importantes para el turismo.



-¿Qué le falta a Capital para estar mejor?



-Más verde. Me parece que la arboleda y los espacios verdes están descuidados. Los espacios verdes son fundamentales para una ciudad.



-¿Qué tarea doméstica es la que más te gusta?



-Ninguna, pero la casa no se limpia sola. No me queda otra y las hago. Igual recibo mucha ayuda de mi pareja. A él le gusta mucho cocinar, así que nos dividimos las tareas domésticas.



-¿Cuáles son tus virtudes y tus defectos?



-Me considero una mujer humilde y solidaria. Siempre que alguien me necesita ayudo sin problema. Soy una persona normal. Además, soy muy ansiosa y eso me lleva a que se me salte la chaveta muy seguido.



-¿Hacés actividad física?



-Casi nunca. Siempre que fui al gimnasio fue para subir de peso. Soy muy flaca y cuando hago actividad física tengo que comer más cantidad y hasta tengo que tomar vitaminas y proteínas para no adelgazar.



-¿Te harías alguna cirugía estética?



-Creo que me operaría las orejas, tengo un complejo con eso. Tengo una oreja diferente a la otra, son feas.



-¿Qué postura tenés ante el aborto?



-No tengo una postura bien formada. Creo que ambas partes tiene sus argumentos y que son válidos. Me parece un tema muy polémico y creo que no sé mucho como para juzgar a unos o a otros.



-¿Tuviste que reducir algunos gastos por la suba de los precios?



-En lo que más ahorramos es la nafta. Decidimos comprar una motito para no movilizarnos tanto en auto para evitar grandes gastos. Nos movilizamos mucho y gracias a esto pudrimos recortar ese gasto.



-¿Qué opinas sobre las movilizaciones a favor o en contra de la aplicación de la Educación Sexual Integral?



-Hay mucho enfrentamiento. A mí me parece que está bien que se dicte siempre y cuando se tomen los recaudos necesarios y se dicte de acuerdo a la edad de los chicos. Sería muy bueno que se enseñe de igual manera en todas las escuelas y que esté a cargo de especialistas.

El perfil

Daiana tiene 22 años. Maneja con la familia de su pareja una empresa de organización de eventos y además tiene un negocio de comidas rápidas. También trabaja haciendo extensiones de pestañas y modela para la estética de su mamá. Actualmente está terminando la escuela secundaria y está haciendo el cursillo para la carrera de Administración de Empresas.