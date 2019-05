La Biblioteca Popular San Martín, en Albardón, sumará un nuevo servicio destinado a toda la comunidad. Aprovechando el interés de la gente por el eclipse solar que se verá en la provincia el próximo 2 de julio, pondrá en marcha el Club de la Astronomía con participación abierta y gratuita. Toda la familia podrá participar de charlas profesionales sobre el tema y hasta realizar observaciones.

La iniciativa de crear este club surgió el año pasado, y ya está camino a la concreción. Daniel Rubiño, director de la Biblioteca Popular San Martín, dijo que "ya es un hecho" la inauguración de este espacio para aficionados a la astronomía. "Desde el año pasado pensamos con los demás miembros de la institución en inaugurar el Club de la Astronomía, pero la verdad no teníamos conocimiento de cómo arrancar. Fue entonces que me contacté con los astrónomos del Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA) y ellos no sólo nos brindaron asesoramiento, sino que también se sumaron a esta propuesta", dijo el hombre.

Rubiño agregó que los especialistas del OAFA serán los encargados de las charlas y talleres sobre astronomía y de guiar las observaciones nocturnas que también formarán parte de las actividades del nuevo club. "Estamos muy agradecidos de esta colaboración del personal del observatorio que participará de las reuniones que llevemos a cabo en la biblioteca. También, los astrónomos se encargarán de guiar las observaciones, al menos durante los primeros meses y hasta que nosotros estemos capacitados para hacerlo", dijo Rubiño.

Para las primeras observaciones el club contará con un telescopio portátil del OAFA. Luego con uno propio. Rubiño dijo que la institución comprará uno para este fin. "Un telescopio cuesta unos $120.000 y vamos a tratar de conseguir fondos con la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares o el municipio de Albardón. Si no tenemos suerte con el financiamiento, vamos a tratar de comprar con fondos propios uno más chico que cuesta unos $30.000", sostuvo.

También explicó que en los próximos días se reunirá con los astrónomos del OAFA para determinar el calendario de actividades del club, detallando días y horarios. Dijo que la idea es inaugurar este nuevo espacio el 2 de julio.

Servicio a la comunidad

La Biblioteca Popular San Martín, en Albardón, fue fundada en 1916 en una de las esquinas de la plaza principal. Luego se mudó a calle Coronel Guerrero 180, donde se encuentra actualmente. Desde sus inicio desarrolla actividades para toda la comunidad. Una de ellas es el taller de títeres para adultos. Las personas que participan de este taller viajaron esta semana a Buenos Aires para participar, con sus títeres gigantes, en el stand de San Juan en la Feria del Libro.

> Al menos en siete lugares realizarán actividades por el eclipse



El próximo 2 de julio se producirá un eclipse de sol y San Juan será uno de los lugares donde mejor se podrá apreciar. En este marco, el Gobierno apuesta fuerte al turismo, por lo que ha organizado actividades en al menos siete destinos, aprovechando la ocasión para fomentar el Turismo Astronómico en la provincia. Estas actividades se realizarán en los departamentos donde se tendrá una mejor visión de este fenómeno. Se trata de cuatro comunas del interior y también en la ciudad o algún departamento del Gran San Juan. Así lo confirmó el secretario de Turismo, Roberto Juárez, quien además dijo que aún no se define cuál será el sitio más cercano donde se concentrarán las actividades, aunque sostuvo que posiblemente sea el Costanera Complejo Ferial San Juan. También agregó que en cada lugar habrá espectáculos musicales, pantallas gigantes, sanitarios, puestos de comida, paseo de artesanos, exposición y venta de productos regionales, ya que se espera que la gente pase varias horas esperando para disfrutar del eclipse.

Los departamentos ya determinados donde habrá actividades el próximo 2 de julio son:

-Iglesia. Será en la localidad de Bella Vista, escenario central de las actividades.

-Jáchal. Habrá actividades en Mogna y en San José de Jáchal.

-Valle Fértil. Las actividades serán en Villa San Agustín y Chucuma.

-Calingasta. Villa Nueva será el lugar de las actividades.