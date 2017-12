En familia. Juana Ahumada tiene 12 hijos, 40 nietos y 39 bisnietos. Parte de ellos también forma parte del elenco que representa el Belén viviente en la Quebrada Nacif Weiss.

Para ella diciembre es un mes más que especial. No sólo por la llegada de la Navidad, sino porque además es la época donde concreta el sueño de ser actriz. Es Juana Ahumada, una bisabuela de 75 años, que actúa en el Belén viviente en San Martín desde el inicio, hace 17 años. Es decir, es la actriz de mayor edad en el Belén viviente de mayor antigüedad en San Juan.



Dijo que esta experiencia le permitió, además de incursionar en el arte, conocer el espíritu de cooperación y voluntad de los vecinos de su tierra natal.



Desde hace dos semanas, Juana deja la cena lista a las 17,30. Es que media hora después pasa a buscarla la combi que la lleva a la Quebrada Nacif Weiss para ensayar las escenas del Belén. Como esta actividad se prolonga hasta pasada las 22, prefiere dejar la comida lista para cenar a penas regresa a su casa. Por su experiencia no necesita asistir al ensayo, pero nunca faltó en los 17 años que lleva participando de este evento. Igual lo hace para colaborar. "Yo ya sé todo lo que tengo que hacer porque siempre me tocó representar a Isabel, pero me gusta venir para demostrar que me tomo muy en serio mi participación y para ayudar a los demás, especialmente a mis nietos y bisnietos que también forman parte del elenco", dijo.



Juana contó que nunca dudó en participar de este Belén viviente. Dijo que cuando se anunció la primera edición y se pidió la participación de los vecinos para integrar el elenco, fue una de las primeras en inscribirse. Desde entonces integra el elenco y fue testigo de los cambios. "Me acuerdo que los primeros años el Belén era muy sencillo y con la mitad de actores que hay ahora. Pero de a poco fue haciéndose famoso y se incorporó más gente y mejoras en la puesta en escena. Ahora incluye hasta mapping. Lo único que no cambió fue el espíritu de los participantes", dijo.



La mujer agregó que a los actores no les importa llegar cansados del trabajo y tener que ir a los ensayos diarios. Tampoco, ayudar con la confección de los trajes en caso de ser necesario. Todo, ad honorem. "Nadie participa en el Belén para ganar plata porque es una participación voluntaria. Los vecinos lo hacen para sentirse reconocidos y orgullosos de pertenecer a estas tierras, y para contribuir con la difusión de las cosas buenas que se hacen en este departamento", sostuvo.

Preparativos

Hace dos semanas comenzaron los ensayos para el Belén viviente, organizado por el municipio de San Martín. El mismo se llevará a cabo el próximo 25 de diciembre, desde las 21, en la Quebrada Nacif Weiss, detrás del Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá.



El evento contará con al participación de unos 300 actores, mapping, ranchos típicos, espectáculos de artistas locales y provinciales y un show de fuegos artificiales para el cierre. La entrada es libre y gratuita. Los asistentes pueden llevar sus propias sillas y mesas para disfrutar cómodamente de este espectáculo navideño.