Insoportable. La oveja muerta que tiraron en calle Maurín, cerca del ingreso al Barrio 7 de Septiembre III, no sólo generó un olor nauseabundo, sino también la proliferación de moscas.

Pasar por el lugar no sólo es desagradable a los ojos, sino también al olfato. Se trata de un sector de la calle Maurín, en Rawson, que la gente convirtió en un basurero donde tiran desde electrodomésticos rotos hasta restos de pollos y ovejas muertas. Esto sucede a menos de 50 metros del ingreso al Barrio 7 de Septiembre III y es de vieja data. Los vecinos dijeron que hicieron varios reclamos al municipio de Rawson por esta situación, pero que hasta ahora no recibieron una solución definitiva a esta problemática que incluso pone en riesgo la salud de las personas. En tanto que desde la municipalidad sostuvieron que este tema es difícil de resolver, ya que pasa principalmente por la falta de consciencia de la gente.



"Ya no se conforman con tirar basura, escombros y ramas en la calle Maurín. Ahora tiran diferentes tipos de animales muertos lo que es un verdadero peligro. Ya casi es imposible transitar por esa zona debido al mal olor, sobre todo cuando hace calor", dijo Jorge Lucero, uno de los vecinos del barrio 7 de Septiembre III.



Los habitantes del barrio agregaron que la oscuridad de esta calle, donde la mayoría de las farolas están rotas, favorece el depósito de basura que la gente "sin escrúpulos" realiza en horas de la madrugada. "Una noche vi a alguien en una camioneta que ni siquiera frenó. Desde adentro, y sin detener la marcha, arrojó una gran bolsa de basura que quedó en medio de la calle. Es una vergüenza", dijo otra vecina.



Por su parte, Matías Herrera, presidente de la unión vecinal, dijo que, ante la falta de respuesta por parte del municipio, decidió presentar la denuncia en la Defensoría del Pueblo, pero que tampoco recibieron una respuesta favorable. Ante este reclamo vecinal, Rubén García, secretario de Obras y Servicios de la Municipalidad de Rawson, sostuvo que están al tanto de lo que ocurre en calle Maurín, pero que es una situación difícil de resolver. "Limpiamos el lugar en forma periódica, pero a los días ya es un basurero nuevamente. Hay una ordenanza municipal que castiga con multas a quien arroja basura en la vía pública, pero es difícil agarrar in fraganti al infractor. Por eso vamos a pedir al Ministerio de Gobierno que instale una cámara de seguridad en esa zona para frenar esta conducta delictiva de la gente", dijo el funcionario.



Iván Espejo, a cargo de Ambiente en el Municipio, dijo que se está analizando la posibilidad de pavimentar la calle y potenciar la iluminación para desalentar la tira de basura en el lugar.

Testimonios

MARTA DE LÓPEZ Vecina

"Yo transito por calle Maurín todos los días y es casi imposible tanto por su mal estado como por el basurero que se ha generado. Es una falta de respeto y un peligro para las personas que vivimos en esa zona".

ELIRA JUÁREZ Vecina

"La calle Maurín se ha convertido en un depósito de todo tipo de cosas. Como hay basura y restos de animales muertos es común que abandonen perros en este lugar para que se alimenten de esto".

JUAN FERNÁNDEZ Vecino

"Creo que una solución definitiva para el tema de la basura sería pavimentar la calle Maurín y colocar luminarias en toda su extensión, desde calle Progreso hasta calle 5. La unión vecinal lo pidió, pero no hubo respuesta".