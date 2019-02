Hay equipo. Los infaltables registros que atestiguan quienes estuvieron presentes en cada propuesta. Si bien en cada salida el cupo es de 30 participantes, ya se registraron en el programa un centenar de interesados.

El cupo, limitado a 30 personas, estuvo nuevamente completo. El último "desafío" consistió en llegar a uno de esos pequeños y casi escondidos paraísos naturales que están tan cerca del Gran San Juan, que basta un día para ir a ver de qué se trata y regresar con la satisfacción completa de haber vivido la experiencia.



Esta vez fue la cascada de Santa Clara, muy cerca de Pedernal, la propuesta que surgió desde la Dirección de Talleres Comunitarios, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, para ir a conocer, bajo el programa de "Trekking de Integración Social", que fija los días viernes para convocar a los contingentes.



La guía, Marilin, fue brindando datos de la zona, mientras se realizaba el traslado en la combi, con capacidad para 19 personas. El resto se organiza para ir en 3 vehículos particulares y se distribuyen los gastos del combustible. La proporción es de dos mujeres por cada varón y las edades oscilan entre 20 y 55 años.



Se ve que no es necesario contar con un estado atlético para emprender la caminata, porque algunos de los integrantes que ya participaron en otras expediciones, advierten que solamente hay que caminar, tranquilamente.



La caminata consiste en zigzaguear un arroyo, en sentido contrario a la corriente. Si alguien "necesita ir al baño", el resto del grupo avanza solo un poco más y espera hasta que el rezagado se reincorpore. Y si bien la pendiente y algunas rocas exigen concentración en los pasos, la expedición se va enamorando del entorno. No sólo por los paisajes que van apareciendo y que hacen a los inútiles teléfonos en ese punto, preciadas cámaras de fotos. Porque los sonidos también son especiales, por la acústica de la naturaleza ante un puñado de voces humanas. Y así, antes que el cansancio empiece a notarse, ya se llegó a destino. Obviamente, mas fotos y aquellos que ya fueron a otros lugares repiten el ritual de compartir unos mates en ese reino plenamente natural. Y para que todo siga siendo perfecto, está el cuidado de no arrojar ninguna clase de residuo en todo el periplo.



La directora del área, Verónica Días, mostró su satisfacción por los resultados del programa "para que accedan personas a una actividad que tiene sus costos. Hay ya más de 100 inscriptos que disfrutan de este cable a tierra".

Consigna. El grupo no debe dispersarse durante el recorrido. El ritmo no es de competencia, es para disfrutar mientras se camina.





El recorrido es cercano a 4 km, con una dificultad moderada



Inscripciones



Las salidas del programa "Trekking de Integración Social" se realizan habitualmente los viernes. Las inscripciones son gratuitas y el requisito es presentar un certificado de aptitud para realizar esta actividad física. Para obtener más información o inscribirse, el número de contacto telefónico es 4306078.



La próxima aventura



El próximo viernes no se realizará una expedición en particular, ya que la Dirección de Talleres Comunitarios formará parte de la exposición que se realizará en la Plaza del Bicentenario, fomentando realizar esta actividad. Para el otro viernes, 22 de febrero, el destino será el Baño de la Lechuza, en Pocito.