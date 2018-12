Un pedido desconsolado. Cuando salió a la luz el caso de esta chica, su mamá llegó hasta DIARIO DE CUYO para contar el calvario que ella vivía con su hija.

Hace dos meses salió a la luz el caso de una chica de 18 años, con problemas psiquiátricos y un retraso mental, que pidió alojamiento en la Policía porque supuestamente su mamá la maltrataba. Este caso develó una dura situación familiar, pues nadie puede o quiere hacerse cargo de la joven. Actualmente, ella sigue internada en el Servicio de Psiquiatría del hospital Marcial Quiroga. "Se está adaptando al trato que tiene en el hospital", dijo Mónica Rojo, la jefa de Psiquiatría del Marcial Quiroga, quien además comentó que la joven comenzó a participar de algunos talleres de cocina, entre otras cosas. En este contexto, desde la Dirección de Discapacidad, dijeron que siguen esperando que la Justicia intervenga para que ella sea trasladada y reciba cuidados en otra institución.

La médica de Psiquiatría comentó que la vida de E.G (se reserva la identidad por su problema de salud), nunca fue sencilla, pero que ellos la tienen controlada y que comenzó a adaptarse. Esto, lo dijo debido a que desde el entorno de la chica y hasta desde la Dirección de la Niñez comentaron que tiene muchos problemas de conducta y que es violenta. "Ella debe estar en otro lugar, pero no hay lugares propicios para la contención. Tiene una situación familiar compleja y faltan lugares para alojar a este tipo de pacientes. En el hospital no tiene sentido que ella esté. Acá se la controla mucho. Hoy en día hay muchos talleres propicios que se generaron para que la estadía de los pacientes sea amena. Los talleres sirven para que ella se sienta activa. Tiene talleres de cocina, cosmética y cerámica, y ella participa activamente", dijo y resaltó que estos talleres alivian la estadía de la joven que en ningún momento recibió la visita de nadie de su familia.

"Estamos trabajando en ese caso. Ya intervino un asesor para que la Justicia dictamine el traslado de ella al Neuropsiquiátrico", dijo Gastón Díaz, el director de Discapacidad quien trabaja junto a las autoridades de la Dirección de la Mujer, en este caso. Es que cuando este caso salió a la luz se supo que el drama de E.G. no era nuevo, pues ella había vivido varios años en hogares del Estado porque su mamá no podía contenerla.



Antecendentes

Cuando el caso de E.G. se hizo público, desde la Dirección de la Niñez (quienes la cuidaron mucho tiempo) comentaron que en los hogares estatales tuvo problemas de convivencia y hasta se escapó varias veces. Lo mismo dijo su mamá que le sucedía a ella cuando la tenía en su casa.



La madre

En una entrevista con DIARIO DE CUYO Ana María Olguín, la mamá de la joven, dijo que estaba cansada y que ya no sabía qué hacer con su hija. "No es falta de amor", dijo la mujer al comentar por qué no puede hacerse cargo de su hija, quien toma mucha medicación.



Sus hermanos

Olguín contó que hizo presentaciones en el Primer Juzgado de Familia para pedir la internación de su hija en el Hospital Mental de Zonda. Eliana tiene 6 hermanos, pero nadie quiere cuidarla por sus crisis violentas. Comentaron que en una oportunidad hasta acuchilló a uno de sus hermanos.