En casa. C.F., la joven que quiso dar a su hijo en adopción, está viviendo en su casa materna, en un barrio de Rivadavia, junto al resto de su familia.

C.F., la joven madre que se presentó en Tribunales para entregar a su hijo de dos años en adopción, lleva 8 días sin verlo, y así seguirá al menos por 3 meses. Marcelo Bartolomé, a cargo de la Dirección de Niñez, dijo que esto se debe a "una medida de protección excepcional que busca el bienestar del menor" y que dura 90 días. El funcionario también agregó que el niño sigue bajo los cuidados de unos tíos maternos, mientras se comenzó un operativo conjunto entre Desarrollo Humano y Salud Pública para asistir y contener a la chica.



Bartolomé explicó que esta medida excepcional se fundó en dos aspectos. En primer lugar resguardar el bienestar e integridad del menor, y en segundo, respetar la actitud de la madre. "Lo primordial es que el chico esté a salvo, cuidado y contenido, por eso se lo separó de la madre provisoriamente y hasta tanto se aclare la situación". Por otro lado la madre ratificó su deseo de no querer estar con la criatura, y eso también se debe respetar. Por eso se tomó esta medida de carácter excepcional, de 90 días, para investigar y analizar el caso. Hasta tanto, el menor permanecerá con sus tíos", dijo el funcionario.



También agregó que por recomendación de los profesionales del equipo técnico de Niñez, aún no se comenzó a trabajar en la revinculación entre madre e hijo, principalmente porque aún no se determina si la joven madre no quiere estar con su hijo o no puede estar con él, ni las razones que la llevaron a tomar la decisión de entregarlo en adopción. "Recién estamos en la etapa de investigación y análisis y en el proceso de asistencia y contención de la joven. Por eso hemos articulado con el Ministerio de Salud Pública que él se hará cargo de evaluar su estado de salud. Hay sospechas de que padece algún trastorno, pero no podemos afirmar que se trata de una discapacidad o responde a factores psicológicos, psiquiátricos o neurológicos, por eso es importante contar con un diagnóstico preciso", dijo Bartolomé.



Por ahora, la joven se encuentra en su casa materna junto al resto de su familia, tal como vivió antes de querer entregar a su hijo.



Por otro lado, el nene sigue bajo la tutela y cuidados de unos tíos maternos, en otra vivienda, y bajo el seguimiento de la Dirección de la Niñez. Bartolomé aclaró que aún no se sabe cuál será el destino del niño, aunque hay tres opciones. Que se quede con los tíos con los que está actualmente, que vuelva con su madre o que quede en condición de adoptabilidad.





El procedimiento



La Dirección de Niñez es la primera en intervenir cuando una persona quiere dar a su hijo en adopción. Luego lo hace un Juzgado de Menores, y la Asesoría de Menores. Para dar aviso de un caso similar, llamar al 102.