Microestadio. En un galpón de Pocito se desbarató hace dos años un escenario construido especialmente para riñas de gallo. Las actividades continúan hoy, aunque los involucrados han cerrado más su entorno.



No es casualidad que los dos últimos secuestros de gallos de riña que realizó la policía local haya sido por intervención de la Comisaría 9na. Tanto fuentes policiales como proteccionistas de animales apuntaron que Caucete es la cuna principal de criaderos y peleas de gallos de riña, actividad clandestina que aún perdura en la sociedad sanjuanina.

El primer operativo fue a fines de mayo, cuando secuestraron a 4 animales trasladados en un auto, aparentemente luego que hayan peleado, y el último la semana pasada, cuando el personal allanaba unas viviendas por un robo y se encontraron con un criadero con 23 animales.

El jefe de la Regional Este, comisario Gregorio Díaz, aseguró que en este tiempo "no es común la cría de gallos de riña, pero aún se realiza" y que los dos allanamientos recientes fueron hasta ahora los únicos hechos en el año. Los animales fueron derivados a la Escuela Agrotécnica de Caucete.

El comisario Pedro Rodríguez, al frente de la Seccional 9na, agregó que las riñas de gallos perduran, en círculos cerrados. "Se realizan en alguna finca o un lugar apartado. Se preocupan en que no se difunda", afirmó el comisario.

Emilia Merino, integrante de la Sociedad Argentina de Derechos Animalistas (SADA), afirmó que las riñas no son tan esporádicas. "Caucete es la sede de las riñas y también de las carreras de galgos (ver recuadro). Sí están muy ocultas. Y cuando recibimos alguna información y realizamos la denuncia, si no hay información muy precisa, no tenemos suerte conque investiguen", indicó Merino. En tanto, el titular de la sección Leyes Especiales (que investiga el juego clandestino) de la Policía de San Juan, subcomisario Marcelo Vega, afirmó que algunas riñas de gallo pueden movilizar mucho dinero y convocar a personas de distintos puntos del país en una reunión determinada. "Hay gente que apuesta vehículos y propiedades. Hoy en el punto más alto de esta cadena, un gallo de riña puede valer entre 50.000 y 70.000 pesos", indicó para afirmar que hay intereses en continuar con la práctica.

Nueva ley

Actualmente la ley 14.346 prevé una pena de 15 días a 1 año de prisión tanto para el maltrato como los actos de crueldad con los animales. El pasado martes, se aprobó el dictamen en el Congreso que busca modificarla.

"Estamos en un momento histórico, hemos dado un paso enorme. La ley actual fue una ley pionera, pero quedó antigua, tiene más de 50 años", resumió el diputado Daniel Lipovetzky, presidente de la Comisión General.

Para los casos de maltrato se eleva las penas de 1 mes a 2 años y a los actos de crueldad penas de 2 meses a 4 años e incorpora en ambos casos multas económicas. Emilia Merino afirmó que en San Juan es usual que ocurran los fines de semana en Caucete riñas de gallo y carrera de galgos, así como en el Gran San juan pelea de perros, especialmente de pitbulls.