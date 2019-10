El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Corte de Justicia de San Juan organizan un curso capacitador para periodistas de la provincia sobre herramientas digitales, que se desarrollará hoy en el club Sirio Libanés, de 14 a 20.

Los capacitadores serán Pablo Oro y John Reichertz y el curso surgió por un convenio entre Fopea y Google News Initiative. El coordinador de Google News Lab en Argentina, Juan Manuel Lucero, afirmó a DIARIO DE CUYO que hoy "las noticias están más vigentes que nunca, pero existe un cambio radical para todos los actores: para los medios, porque deben captar la atención de los usuarios; y para las personas porque se enfrentan a un océano de contenidos infinitos y el desafío es poder navegarlo, encontrar información relevante y confiable".

-¿Cuáles son los hábitos de consumo de noticias de los usuarios en la actualidad?

-El 69% de los millennials dicen consumir noticias diariamente. Según el American Press Institute, para los usuarios de entre 18 y 44 años, el canal principal de consumo de noticias es Internet. Como nunca antes, hoy es así el hábito de informarse.

Y ya hay medios que están teniendo éxito a partir de repensar sus productos, sus modelos de negocio, su relacionamiento con los lectores.

-¿Cuál es el panorama de las fake news a nivel nacional?

-En primer lugar, en Google preferimos hablar de desinformación en lugar de fake news porque en verdad no siempre se trata de noticias sino de artículos con información que simulan serlo. Es importante destacar además que la desinformación no es un problema de Internet en particular sino un desafío de nuestra era, donde todos los actores, viejos y nuevos, se ven comprometidos.

-¿Es un nuevo desafío?

-No se trata de un fenómeno nuevo, pero el impacto sí es más alto actualmente porque se esparcen y viralizan más rápido a partir de las redes sociales y servicios de mensajería. Al estar en un año electoral, vemos una profundización de este fenómeno y cómo crece el ritmo en que circulan. Estas "supuestas verdades" que plantean posiciones o refuerzan ideales son muy peligrosas porque ponen en riesgo la democracia.

-Google también cumple un rol protagónico en la circulación de noticias.

-Sabemos que muchos utilizan servicios y productos de Google para informarse en tiempos electorales y eso implica para nosotros una gran responsabilidad. Nuestra misión de organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible es aún más crítica en estos tiempos cuando los ciudadanos requieren información confiable y oportuna para decidir su voto. Vemos que hay un aprendizaje en la sociedad sobre la necesidad de detener este fenómeno.

-¿Qué se está haciendo?

-Existen varias iniciativas locales inspiradas en proyectos internacionales que nacieron para luchar contra la desinformación en tiempos de elecciones. Una de las que más nos enorgullece es Reverso, un proyecto colaborativo inédito en la Argentina en el que más de 100 medios argentinos y organizaciones como Google y Chequeado nos unimos para chequear información y acercar herramientas a los ciudadanos para que puedan diferenciar las noticias falsas y desalentar a quienes usan estos contenidos para influir en las elecciones 2019 de Argentina.

-¿Y más allá de las elecciones?

-En Google nos enfocamos en combatir la desinformación en primer lugar nuestras propias plataformas y lo hacemos mejorando la distribución de contenido para priorizar las noticias de calidad. También realizamos acciones con terceros, como por ejemplo Reverso) y con Fopea esta Red de capacitadores para entrenar a periodistas en la lucha contra la desinformación en 23 provincias argentinas y que ahora se realizará en San Juan.

En paralelo, durante el 2019 y en varias provincias argentinas, desarrollamos iniciativas de alfabetización digital abiertas y gratuitas para ciudadanos y jóvenes votantes, que les permitieron aprender herramientas digitales para identificar información falsa.

Tenemos un fuerte compromiso por ayudar a la gente a estar alerta frente a la desinformación y colaborar en desarrollar habilidades para detectar las señales que nos permiten verificar si las historias, audios o mensajes compartidos o reenviados son verdaderos o falsos.

PERFIL

Juan Manuel Lucero coordina el News Lab de Google para Argentina, que tiene entre sus objetivos un enfoque centrado en la asociación para crear nuevos proyectos que fomenten innovaciones únicas en las redacciones y nuevas empresas.

Lucero, quien desarrolló el concepto de "Filosofía digital", Es conferencista, consultor en estrategia digital así como profesor y director de posgrados ligados al marketing, innovación y los negocios digitales. Ha dado más de 500 conferencias en toda hispanoamérica: desde Argentina, Chile, México, Colombia hasta España.

> Tips para confiar en la noticia

Lucero compartió algunos tips para conocer si la noticia puede considerarse confiable:

Leer la noticia entera, no sólo el titular.

Averiguar la fuente: si se trata de una cadena de un servicio de mensajería sin autoría o sin enlace, desconfiar de la fuente y, preferentemente, no compartir.

Buscar el titular en Google: si es verdadera, es probable que otros medios confiables la hayan reproducido; si es falsa, puede que algunos sitios de verificación de datos hayan averiguado que se trata de un rumor falso.

Buscar los datos que se citan: si afirma que alguna autoridad dice algo, verificar si hubo otros medios que reprodujeran lo que dijo.

Verificar el contexto, como la fecha de publicación: sacar una noticia de contexto y divulgarla en una fecha diferente también es una forma de desinformación.

Verificar la veracidad de una imagen: se puede hacer una búsqueda "inversa" de imágenes y comprobar si otros sitios la reprodujeron. Sólo hay que ingresar a Google imágenes y elegir el ícono de la cámara: "Buscar por imágenes". Arrastrar la imagen o copiar la URL de la foto sobre la que se desea saber más. El buscador arrojará una lista de páginas en donde ha sido usada antes la misma imagen.