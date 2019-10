Entusiasmo. Yohana Torrico, la joven trans, dijo que está muy entusiasmada con participar de la elección de la Embajadora del Sol por Caucete.

Valentía es la palabra que Yohana Torrico mencionó para referirse a su historia. Su vida no fue para nada fácil. Durante la adolescencia y la juventud tuvo que soportar reiteradas burlas y agresiones, pero que pudo superar gracias al amor y apoyo de familiares y amigos. Ese mismo amor y apoyo que la llevaron a encarar un nuevo desafío. Esta joven trans decidió candidatearse a Embajadora del Sol para representar a su Caucete natal en la próxima Fiesta del Sol. Habló con DIARIO DE CUYO sobre su aspiraciones y sostuvo que la discriminación le causa dolor, pero que también le da fuerzas para seguir adelante.

Desde niña sonó con participar en un certamen donde además de la belleza se evaluara la capacidad y virtudes de una mujer. Y a los 31 años lo concretó. "Este año hice el trámite del documento con el cambio de género y, alentada por mis amigos y familia decidí postularme como candidata a Embajadora. Y no lo hago sólo por mí, sino también por mi Caucete querido que es la tierra que me vio nacer, crecer, llorar y reír", dijo la joven.

Si bien se describe como una soñadora, Yohana dijo que siempre tiene los pies en la tierra. Agregó que sabe que seguramente será blanco de comentarios despectivos por animarse a ser candidata a Embajadora y "romper barreras", aunque sostuvo que no le tiene miedo a la exposición pública y al qué dirán. "A los comentarios despectivos de la gente no los tomo como algo negativo, sino como una piedra para seguir escalando. Tengo muy en claro quién soy y estoy feliz con los que soy. Sinceramente, la discriminación me duele, pero también me da mucha fuerza para seguir adelante. Me he predispuesto a vivir mi participación en este certamen con las mejores expectativas porque va a ser una experiencia inolvidable para mí. Gane o pierda ya me considero una embajadora de la vida", sostuvo.

Yohana trabaja en el comercio y, a pesar que por el horario laboral dispone de poco tiempo libre, se la ingenia para explotar su veta artística. Estudia danzas folclóricas porque es una apasionada defensora de la tradición y de las costumbres de su pueblo. Por eso se está preparando con mucho entusiasmo para representar a Caucete lo mejor posible en caso de ser electa Embajadora. "Mis padres siempre me inculcaron el sentido de responsabilidad para desarrollar cada tarea, cuidando el respeto y la buena conducta. Ser Embajadora no es un juego. Creo que todas las chicas que nos postulamos para este título estamos dispuestas a dar lo mejor", concluyó.

Algunos datos

Sesión fotográfica

Ayer, Yohana Torrico y las demás candidatas a Embajadora de Caucete participaron en la primera sesión fotográfica para lanzar su campaña de promoción. Las fotos se tomaron en una bodega tradicional del departamento.

La elección

El próximo 11 de noviembre Caucete elegirá a su Embajadora para la Fiesta Nacional del Sol 2020. En esa ocasión también se elegirá a la Revelación Musical para la fiesta más importante de la provincia.

El talento

Durante la elección de la Embajadora, Yohana Torrico bailará un par de danzas folclóricas durante su presentación ante el jurado y el público presente. Será el talento personal que mostrará en el certamen.