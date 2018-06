El encuentro. Matías Sotomayor contó que la breve charla que tuvo con el Pontífice fue emotiva y terminó en lágrimas y un cálido abrazo.

"Fue muy fuerte. Me puse a llorar. Le di el poncho sanjuanino y le dije que es una réplica del que usó San Martín para cruzar la cordillera. Entonces, el papa Francisco me dijo: "¿Querés que te cuente otra historia? Cuando San Martín se puso este poncho y se fue, no volvió nunca más a la Argentina. ¿Será que eso me irá a pasar a mí?", contó Matías Sotomayor. Esta última, fue la frase que, el pasado 13 de junio, el papa Francisco, en medio de una audiencia con jóvenes líderes de América Latina y el Caribe, le dijo al sanjuanino que preside una red que reúne a jóvenes que trabajan para ayudar a distintos sectores. Fue en el Vaticano cuando Sotomayor le entregó de regalo un poncho sanjuanino. Se dio el mismo día que en Argentina se aprobaba la ley para legalizar el aborto.



La frase, si bien fue dicha en tono de pregunta, de posibilidad y hasta de presagio, quedó flotando en el aire. Y toma relevancia sobre todo por el contexto en que se dio. Días después de lo dispuesto por mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación, Francisco comparó la práctica del aborto para evitar defectos de nacimientos con la idea de los nazis de tratar de crear una raza pura. Reiteró la creencia católica de que la familia verdadera está conformada por un hombre y una mujer. Estas declaraciones causaron revuelo porque desde que se empezó a debatir el tema del aborto en este país, el Papa nunca había expresado una opinión, a pesar de haber sido requerida por varios sectores. Fue en marzo pasado cuando el presidente Mauricio Macri pidió que se abriera el debate por el aborto. Decisión que amplió la brecha ideológica que el funcionario tiene con la máxima autoridad de la Iglesia Católica y de la que se viene dando varias señales.

La audiencia del Papa con el sanjuanino, que estuvo acompañado por otros líderes que forman parte de la red, fue breve pero intensa. Sotomayor tuvo la oportunidad de contar la tarea comunitaria que se realiza en San Juan, pero el punto más emotivo fue cuando Francisco dejó deslizar la posibilidad de que podía correr la misma suerte que San Martín, que luego de liberar tres países, tuvo que marcharse a Francia por diferencias políticas. Desde que Macri asumió la presidencia, Francisco dio muestras de su diferencia ideológica. Pero el debate por la despenalización del aborto sacó a la luz un tema que se viene hablando en los últimos años en Argentina: la tensa relación entre el presidente Mauricio Macri y el papa Francisco. Para los medios internacionales, este es el peor momento de la relación.



Más obsequios. El sanjuanino le entregó además un cuadro que hicieron los chicos de un merendero que está en La Bebida.

Hay quienes aseguran que el malestar comenzó a gestarse en 2009, cuando Macri era jefe de Gobierno porteño y no apeló la legalización del primer matrimonio homosexual del país. Hace unos meses, el principal asesor de Macri, Jaime Durán Barba, dijo que Francisco era el papa menos popular de la historia. La tensa relación también se notó en el encuentro que tuvo el Presidente con el Papa en 2016, donde el clima poco distendido se evidenció en las imágenes que recorrieron el mundo. Entre el 2015, hasta la fecha, Francisco visitó Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Colombia, Perú y Chile. Nunca pasó por su país natal. Hay sectores que afirman que la posible despenalización del aborto (cuenta con media sanción), terminará de distanciar la relación y Francisco no visitará Argentina.

En la audiencia que mantuvo Sotomayor con Francisco, tuvo la oportunidad de contarle, además, cómo se trabaja en los merenderos de La Bebida que fueron bautizados con el nombre del pontífice. Además le entregó un cuadro que los chicos, junto a un artista plástico chileno, hicieron especialmente para él.