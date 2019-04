Contra el olvido. Durante el acto conmemorativo del Día del Veterano y Caídos de la Guerra de Malvinas se reiteró el momento en que familiares arrojan una flor blanca a una fuente de agua. Aunque no sea novedad esa parte del acto, inunda el ambiente de una gran sensibilidad, que se reitera en el desfile.



En el acto principal conmemorativo por el 37mo. aniversario de la gesta de Malvinas, cada acción continuó evidenciando su carga emotiva. Por ejemplo, fue un silencio prácticamente absoluto el que hubo por varios segundos en la Plaza España ayer por la mañana, luego que el locutor, Eduardo Astorga, anunciaba el momento que familiares de caídos en el Atlántico Sur, realizaba un nuevo homenaje. Las mujeres caminaron hasta la fuente que tiene una placa con la figura con las islas y allí cada una arrojó una flor blanca. Incluso cuando emprendieron el regreso al lugar donde seguían el acto, el ambiente continuaba cargado con la misma sensibilidad.



Ya no es sorpresa que algún veterano se saque una foto con su familia, en la que ya hay nietos que comienzan su adolescencia, aunque en cada selfie todos trataban de esmerarse en sonreír para que el recuerdo que quede sea lo mejor posible.



Delia Calderón, esposa de Félix Borrego, reconoció directamente que “es una emoción enorme cada vez que venimos al acto. Mi marido estuvo el año pasado en las islas y me contó todas las anécdotas. Y hoy volvemos a sentir muchísima emoción”, afirmó con la voz empezando a entrecortársele en la última frase.



Con 500 presentes aproximadamente, el desfile no es multitudinario, pero sigue convocando a ciudadanos que no tienen un familiar relacionado con la guerra. “Venimos a rendir homenaje. Estamos comprometidos con la causa Malvinas, un desafío para todos los argentinos” señaló Roberto Castro, acompañado con su suegra Mercedes Moreno. El excombatiente Mario Chávez también reconoció que seguir asistiendo “continúa siendo muy emocionante, mueve mucho por dentro. Son muchos recuerdos y sufrimientos. Creo que me sensibiliza mas ahora incluso”.

Agrupaciones

Entre las agrupaciones que desfilaron en calle San luis, en el acto principal, estuvieron ASOP (Agrupación Soldados Olvidados por la Patria), Ex marinos del Canal de Beagle, Asociación Civil Cóndores del Beagle, Ex Combatientes Sanjuaninos y Soldados Bajo Bandera.

Stands

Tres carpas con elementos alusivos al conflicto bélico con Gran Bretaña que duró 74 días a partir del 2 de abril de 1982 se instalaron para compartir (desde la vigilia del lunes por la noche) anécdotas y experiencias con el público que se acercó.

Una nutrida vigilia

Antenoche, también en el Monumento a los Caídos en Malvinas de Plaza España se realizó la vigilia que conmemoró el 37° aniversario de la Gesta de Malvinas. Subieron al escenario Los Puneños, Moire, Más Rock y Versión Limitada.

Homenaje particular

Mientras se desarrollaba el desfile en calle San Luis, entre Las Heras y España, un reconocimiento peculiar se sumó al acto, cuando un barrilete con los colores de la bandera argentina, celeste y blanco, comenzó a sobrevolar el sitio, impulsado por un ciudadano.







> Placa recordatoria

La ceremonia comenzó ayer con el saludo del jefe coronel José Carlos Hilgert y el vicegobernador Marcelo Lima, a la agrupación militar 2 de Abril.



Luego se procedió al izamiento del pabellón nacional y el descubrimiento de la placa recordatoria, ubicada en el monumento de la Plaza España, con la inscripción: “Por los que se fueron... Por los que volvieron... por los sanjuaninos que quedaron... Y por los que hoy viajan a su encuentro”.



> Hoy, en Rawson

Hoy, en Rawson, se realizará otro acto en Homenaje por el Día de Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas. Será a partir de las 11, en la plaza Esteban Lucero, ubicada en calle Tacuarí entre Cartas de Mayo y Yapeyú.



En agosto del año pasado, se inauguró también un monumento a los caídos en el hundimiento del ARA General Belgrano, ubicado en la plaza de España y República del Líbano.