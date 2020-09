Tranquilo. El pitbull que mató a la pequeña Lara Agüero está sedado por precaución. Tiene un año y medio y pesa cerca de 40 kilos. Será la Justicia quien dictamine qué pasará con el animal.

En una especie de habitación de 5m2, con una parte techada y otra al aire libre. Allí, encadenado al techo por temor a sus saltos, se encuentra al resguardo el perro pitbull que mató a Lara Agüero, la nena de 9 años que fue atacada por el can el lunes por la mañana en el barrio Malimán, en Rawson. El perro, que se encuentra al resguardo en un predio dispuesto por la Justicia, está sedado y según contó la tutora (este medio reserva su identidad por tratarse de un caso judicializado) el can está entrenado para pelea.

DIARIO DE CUYO accedió al lugar donde se encuentra el perro y éste se mostró tranquilo, incluso moviendo la cola. El animal llegó allí el lunes por la tarde, ese día por la mañana atacó a la pequeña que pasaba por el frente de esa vivienda de la manzana H del barrio Malimán. La mordida fue en la aorta y fue ese el motivo para que la menor falleciera desangrada.

La mujer relata cómo se dio el arribo del perro al lugar. "Lo trajeron en un canil los efectivos de la Policía Ecológica. Cuando lo llevaron hasta el jaulón -como ella le llama al lugar donde está el pitbull-, le abrí la puerta del canil en el que lo traían y el perro estaba tranquilo, ni asustado ni nada", expresó la encargada del lugar donde residen en total 58 perros que llegaron hasta allí por distintas circunstancias, ya sea accidentes domésticos, ataques o abandono de sus dueños.

Ese jaulón, donde reside por estos días el pitbull, tiene en el frente una tela metálica y la puerta es de hierro. La mujer señala que tuvo que adaptarle en ese frente una carpa por los ataques que el pitbull tenía con los otros perros. Está encadenado al techo para evitar que salte de ese jaulón y se encuentra sedado por precaución: "Yo entro a darle de comer y limpiarle el canil, lo baldeo y no me hace nada. Es real que lo tengo un poquito sedado porque no los puede ni ver a los otros perros, por eso le puse esa carpa", comenta y argumenta: "Un perro necesita entre 4 a 8 semanas para adaptarse a un lugar. El lunes se durmió tranquilo y eso da cuenta que es un perro normal porque por ahí cuando un perro está alterado y le das un tranquilizante, no le hace nada o lo altera más".

Sobre el hecho sucedido el lunes, la mujer con años de experiencia en el resguardo de animales, da su veredicto: "Es un perro que está preparado para la pelea y eso te das cuenta por el ataque que tuvo hacia la nena. Estaba atado con cadenas y salió. Los perros son miopes, calculo que salió buscando una perra en celo y en ese objetivo se le cruzó la nena y lamentablemente fue lo primero que agarró", comenta la mujer. ¿Si los dueños son los responsables del ataque? Ella opinó: "Tienen la culpa el 100% los dueños. Todos los perros tienen una genética que ronda entre el 25 y 30% pero esa genética se anula de acuerdo a la educación que una persona le da, o se la agudizás o se la anulás", opinó.

Cuánto tiempo estará el pitbull en ese lugar nadie lo sabe. La causa que lleva el Tercer Juzgado Correccional, tiene hoy por hoy un detenido (Brian Silva) y será la Justicia quien dictamine cómo continuará la causa y qué pasará con el perro, si se abordará un proceso de reeducación o se aplicará la eutanasia.

>> En La Bebida, otro ataque de un perro

Después de la muerte ocurrida el lunes en el barrio Malimán en Rawson, ayer se dio otro similar que por fortuna no llegó a ser una tragedia. Eran cerca de las 16 horas de ayer cuando un perro atacó a un menor de 2 años que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga.

El hecho se dio en la manzana "R" del barrio Nuevo Cuyo en La Bebida, Rivadavia y fue el personal policial de la Comisaría 34´ quien acudió al lugar tras un llamado al 911. Las heridas recibidas por el bebé, dan cuenta de lesiones en el rostro (frente y oreja izquierda). El can, según se supo, sería una cruza de manto negro o pastor alemán, propiedad de Tania Sandoval. Se le dio intervención a la Policía Ecológica y al 3er juzgado Correccional. El bebé fue trasladado a hospital Marcial Quiroga, lugar donde hasta el momento se conoce, que ha recibido puntos en el rostro. En tanto que el animal iba a ser trasladado por la Policía Ecológica también al lugar donde se encuentra el pitbull por eso los encargados del predio ya se encontraban adaptando y preparando una jaula para su resguardo. En ese centro también están ubicados los perros de otro resonante caso: el de la tragedia ocurrida hace más de un año en Marquesado. Es un lugar de resguardo para animales pero también de rehabilitación.