Frío extremo. Hasta las 11,30 de la mañana se pudo ver la escarcha sobre el suelo del predio donde se realizó la Fiesta Provincial del Chivo. Pero luego el sol calentó el ambiente.

Eran las 11 y los organizadores aún no podían instalar las mesas y sillas en el predio de la parroquia. Es que a esa hora, y a pesar del sol, aún no se derretía la escarcha que cubrió todo el suelo del lugar, tras los 2 grados bajo cero que se registraron durante las primeras horas del día. Esto retrasó el inicio de la fiesta, ya que generó algunas complicaciones. Los turistas que ingresaron primero tuvieron que esperar unos minutos antes de poder ocupar una mesa, aunque no les molestó la espera, ya que aprovecharon el tiempo para tomar fotos del paisaje.



Debido a que la leña se humedeció con la helada, los asadores tuvieron que prender el fuego dos horas antes de lo acostumbrado para asar los chivos. Lo hicieron a las 4 cuando años anteriores fue a las 6. "No podíamos correr el riesgo de que se demoraran en hacer las brasas y los chivos no estuvieran asados a tiempo, por eso tuvimos que arrancar antes", dijo Lidio Molina.



Las mujeres también tuvieron que arrancar antes con el armado de los pasteles. Es que debido al frío el relleno se había endurecido un poco y dificultaba el armado de los mismos. Comenzaron con esta tarea a las 6, cuando años anteriores lo hicieron a las 7,30. Para trabajar con mayor comodidad y combatir el frío pusieron un brasero gigante debajo de la mesa de trabajo.