Las paredes exteriores. La fachada y el patio de la escuela Normal de Jáchal lucen muy deteriorados. A simple vista se puede ver la humedad en las paredes y algunas grietas, que dan cuenta del peligro para quienes asisten a clases al lugar.

En algunas aulas las paredes están agrietadas, hay sectores en los que el cielorraso se cae, mientras que los enormes pilares que están al ingreso de la escuela están resquebrajados. Estos daños, que son algunos de los que se pueden ver en la escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro, son los que llevaron a que casi todo Jáchal pida una restauración urgente. La rectora de la escuela, Rosa Tejada, comentó que desde ayer están juntando firmas para presentar un petitorio a las autoridades del Ministerio de Educación, para pedir el salvataje de esta escuela que tiene 102 años. "Hicimos pedidos este año, pero no tuvimos soluciones", dijo la docente. Ante este reclamo, DIARIO DE CUYO intentó comunicarse con autoridades de Educación, pero no respondieron.

Este edificio es uno de los emblemas jachalleros. En 2014 fue declarado Monumento Histórico Provincial y hace menos de un mes, fue nombrado Patrimonio Histórico Nacional, en el Congreso de la Nación.

Tejada comentó que este petitorio nació por iniciativa de estudiantes y profesores, quienes estaban preocupados y con miedo por el deterioro del edificio. "Esta escuela nació luego de un petitorio que firmaron los vecinos para pedir al Ministerio de Educación de la Nación, en 1909 -la escuela fue creada en 1917-, la construcción de una escuela normal. Ahora pedimos que se restaure y que se le destine dinero para que no se venga abajo", dijo Tejada. Es que, según el petitorio, la escuela tiene "piso con roturas, deterioro severo en las instalaciones eléctricas, sanitarios en condiciones insalubres, peligro de derrumbe de los pozos negros, filtraciones de agua en los techos y daños en la pintura". Todo este deterioro se suma a los daños que se pueden ver a simple vista como la humedad en las paredes, la presencia de raíces y enormes grietas en los muros.

Estas roturas vienen desde hace años. La rectora dijo que solamente durante este ciclo lectivo hicieron 6 reclamos para pedir la restauración. "Sólo vinieron unos ingenieros a hacer unos cateos. Hasta allí llegó la respuesta", dijo y comentó que un aula ya está clausurada porque los alumnos no quieren ingresar por miedo a más derrumbes del techo. Además de este petitorio Tejada dijo que pidieron asesoramiento a Protección Civil de Jáchal. Desde este ente les dijeron que hay varias aulas que están inutilizables. "Damos a conocer el petitorio para que el pueblo esté al tanto y todos levantemos las banderas por la escuela. No queremos que pase lo mismo que con el templo y la biblioteca Sarmiento", agregó y dijo que este año la escuela no se prestará a los alumnos (algo que se hacía de manera tradicional) para el baile de egresados porque no es segura para los chicos y sus familias.

En las aulas. Las paredes internas de la escuela también tienen muchos daños.

El techo. Hay sectores en los que el techo está agrietado y hasta se cae. Además de que los pasillos están despintados, tienen los muros rotos.

Las idas y vueltas de otros dos monumentos

La Parroquia de San José y la Biblioteca Sarmiento son dos Monumentos Históricos de Jáchal que pasaron muchas idas y vueltas. La iglesia, que fue inaugurada en 1875 y es Monumento Histórico, en 2011 tuvo que ser clausurada porque los adobes colapsaron y varias paredes debieron ser apuntaladas porque había peligro de derrumbe. Tras muchos trámites, en 2016 se comenzó con la reconstrucción. Esta obra prevé mantener el frente de la iglesia, el altar y todo lo que es de adobe en el interior y que no sea riesgoso. Esta obra supuestamente estará lista a fines de 2020. La Biblioteca (de 111 años) pasó muchas más idas y vueltas inclusive. Tras 14 años de espera y de innumerables promesas, finalmente la tarea de reconstrucción de este Monumento Histórico comenzó este año. La nueva sede será una réplica de la antigua, que fue demolida casi en su totalidad.