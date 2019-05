Encuentro. El público volvió a responder a una nueva exposición de vehículos a escala en el auditorio Juan Victoria. Hay colecciones de autos antiguos, de películas, custom, motos, maquinaria y otras más, de 40 expositores.



Una nueva exposición de vehículos a escala en el auditorio Juan Victoria evidenció que este hobbie tiene una gran repercusión en San Juan porque se evidenció crecimiento en varios aspectos.

En esta 3ra edición que organiza la agrupación "Locura en Escala San Juan Club" hubo récord de expositores, con 40 en total, que pudieron desplegar su arsenal en una espacio de mayor superficie, porque en esta ocasión por primera vez ocuparon el Foyer Sur del edificio de calle 25 de Mayo.

Desde su inicio, el público recorrió el lugar y las charlas surgieron espontáneamente.

Hoy concluirá la exposición, que tiene entrada libre y gratuita y durará de las 14 a las 20.

Si bien hay al principio del recorrido unos puestos de venta, el cordón de seguridad que impide que los chicos se abalancen sobre los objetos de colección da el primer indicio que "se mira y no se toca". "Alguien siempre pregunta si está a la venta algún modelo en particular. Cuando lo señala y recuerdo lo que me costó conseguirlo... pero en vez de decir que no se si tiene el dinero suficiente para pagar, solamente le menciono amablemente que no está a la venta", aseguró Alejandro Bacil, uno de los expositores.

"Y sí, a veces me pregunto si está bien que sepa tanto de esto a sus siete años". La confesión es de Gastón Oro, quien exhibe autos de series y películas, sobre su hijo Juan Cruz Oro Guzmán. Ambos participan en las reuniones de los jueves que realiza la agrupación, que tiene al frente a Rubén Calderón. "Hay exposiciones que realmente son increíble", afirmó satisfecho por el comienzo de una nueva edición.

En su stand, dos tachos de aceite fueron transformados en exhibidores, con luz en el interior de la "repisa cilíndrica".

Y así, en cada mesa, hay algún elemento que llama la atención.

"Mucha gente se para y pregunta. Pero algunos terminan contando su propia historia", señaló Carlos Acosta, quien exhibe una colección de máquinas viales. "Dicen que manejaron alguna hace un tiempo o que lo hizo un familiar", agregó, Carlos, que terminó confesando que de chico imaginaba ser conductor de un tren, pero luego se dedicó a colecciones a escala por lo que se truncó al aspiración al oficio.

La mayor cantidad de dioramas (escenarios a escala) es otro indicio que los expositores continúa con un espíritu de superación de la muestra. Y siempre terminan reconociendo que ya superaron el nivel de un simple hobbie e incluso, que estaban predestinados. Como Gerardo Guardia, quien dijo que su colección empezó antes que él: "Mi madre estaba embarazada y mi padre me compró estos primeros dos autitos". Al verlos, parecen recién sacados del plástico de la juguetería y en realidad están por cumplir 50 años.



> JOYAS

Jueguete del futuro, en los "70

Vehículo futurista de exploración extraterrestre, a batería, construido a principios de la década del "70. Todos los componentes son mecánicos.

Ferromodelismo

Dos locomotoras, y sus respectivos vagones, marchan en una pista y sin dudas es magnetismo para el público que circula en la exposición. Un diorama que atrae muchas fotos también.

Fanáticos de Valentino Rossi

La extensa y exitosa trayectoria en los campeonatos mundiales de motociclismo de velocidad que realiza Valentino Rossi se refleja en una de las colecciones de la muestra.

Un diorama de lujo

El diorama es el escenario a escala que colabora para que el vehículo a escala tenga un lucimiento particular. Este taller fue uno de los dioramas más elogiados por los propios expositores.