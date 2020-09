Tristeza, dolor y angustia vive desde ayer por la madrugada una familia de Pocito. En la tarde del martes, una menor de 3 años en un descuido cayó a un fuentón con agua caliente y su familia, por miedo al Covid-19, optó por no llevarla al hospital, sin pensar que la situación se agravaría en la madrugada del jueves y la pequeña terminaría perdiendo la vida.

"No pensábamos que iba a pasar lo que pasó. En un descuido ocurrió una desgracia. No tenemos consuelo", comentó la abuela de la pequeña entre el dolor por la terrible situación. El hecho ocurrió en la tarde del martes y trascendió ayer después de que la nena falleciera cuando la trasladaban al Hospital Federico Cantoni. "Recibimos un llamado a través del 911 a las 6 de la mañana por una menor que al parecer no presentaba signos vitales. La familia la trasladó en un auto particular y nosotros le abrimos el camino para que llegara al hospital, pero era tarde porque el médico de guardia determinó que la menor había fallecido", expresó el comisario inspector Santiago Villalobos, jefe de la Comisaría 7ma.

El accidente doméstico había ocurrido el martes por la tarde, cuando la madre de la nena, de unos 35 años, preparaba un fuentón con agua para bañar a sus pequeños. Tiene 7 hijos (las edades van desde un recién nacido de dos semanas hasta un menor de 16 años). "La señora notó que estaba el agua muy caliente y fue a buscar agua fría. Cuando regresó, la nena se había caído al fuentón", expresó Villalobos.

Fue allí que la familia optó por no recurrir a la atención médica. "Pensamos que no era para tanto porque ella estaba bien. Si hasta anoche -por el miércoles- estuvo jugando y tomó agua y gaseosa. Pero después en la madrugada mi nieto mayor golpeó la ventana diciéndome que la chiquita se había descompuesto, llamamos a la ambulancia y a la Policía, pero nos cansamos de esperar y como no llegaban, en la desesperación mi hijo sacó el auto y la llevó al hospital", expresó la abuela en Radio Sarmiento.

A DIARIO DE CUYO, la abuela le reconoció que la mamá no llevó al médico a la menor por el tan temido coronavirus. "Con tantos casos que hay de coronavirus en niños, ella tenia miedo de llevarla, y además la nena estaba bien", aseguró la abuela y agregó: "La gente por ahí dice cosas que no son. Mi hija está muy mal. Imagínese perder un hijo, es un dolor muy grande. Estamos muy mal". Villalobos, por su parte, expresó: "En los testimonios que pudimos recabar ellos manifestaron su temor de recurrir al hospital por la pandemia. Dicen que le estuvieron poniendo cremas a la nena por las quemaduras porque estaba bien, no presentaba problemas hasta que empezó a tener vómitos", aseguró la autoridad.

Por su parte, Ivana Videla, directora del hospital de Pocito, dio más detalles de la situación: "La nena ingresó a las 6.30 de este jueves al hospital y ya no tenía signos vitales. De todas maneras se le realizaron maniobras de reanimación y lamentablemente no fueron positivas. Tenía quemaduras en el 50% aproximadamente de su superficie corporal, lo que es una causa considerable para que haya perdido la vida".

El shock de la mamá que perdió a su hija

Si bien las primeras informaciones que trascendieron ayer indicaban que el accidente doméstico en esa vivienda de Pocito había ocurrido en la tarde del miércoles y que horas después en la madrugada se había dado el desenlace fatal, finalmente aclararon que todo sucedió el martes por la tarde. "La madre entre los nervios que tenía había manifestado que el accidente había sido el miércoles, pero después, cuando hicimos la inspección ocular en la vivienda y tomamos testimonios de la familia, pudimos aclarar que todo ocurrió el martes por la tarde. La señora estaba en estado de shock", aclaró el comisario inspector Mauricio Villalobos, al mando de la Comisaría 7ma que tomó el caso.