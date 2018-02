Un clásico. Tal como sucedía antaño, la plaza Libertad volvió a convertirse en el centro de reunión de los vecinos y de los que llegaron desde lejos para reencontrarse con los suyos.

No dejaron de charlar ni un instante. Los minutos fueron pocos para ponerse al día. Varias décadas sin verse y de repente se encontraron en la plaza de su infancia. El pueblo ya no es el mismo. Se transformó en ciudad y la plaza tiene luces de última generación. Pero para estos hombres el recuerdo está intacto. Así fue el reencuentro entre Carlos Lucero, un pocitano que ahora vive en Mendoza y Pedro Sánchez, otro oriundo de Pocito y que vive en Canadá. Pero este no fue el único reencuentro de la noche. De echo, toda la fiesta estuvo plagada de situaciones similares. Esto fue posible porque se realizó la segunda edición de la Fiesta del Reencuentro Pocitano, un evento que pretende instalarse en el calendario de fiestas populares. El festejo comenzó el viernes pasado en la Plaza Libertad de Pocito y terminará esta noche.



La fiesta pocitana no sólo tiene música. Las anécdotas, los recuerdos y las historias invaden las tribunas. El encuentro en este espacio es la mejor excusa para dar un viaje al pasado, a la niñez y adolescencia de muchos.



Plaza copada

Los tradicionales stands con artesanos coparon los pasillos de la plaza. Hubo desde comidas hasta productos regionales para poder comprar. Todos oriundos de Pocito. También hubo juegos.



Para todos

Los más chicos aprovecharon los juegos de la plaza para pasar el rato. Había gente sentada en las sillas frente al escenario, pero los pasillos de la plaza y las veredas exteriores estaban llenas.



Los fierreros

Tal como sucede en las fiestas populares, en la calle estacionaron autos pertenecientes al club de fanáticos de Renault. La gente se agolpó para ver los distintos modelos que estaban en exposición.

Como antes. Carlos y Pedro se reencontraron en la Plaza Libertad y no dudaron en sentarse juntos. Faltaron horas para ponerse al día después de años de no haberse visto.

La emoción de ver al amigo de la niñez embargó a Carlos, más conocido en el departamento como Beto. Por su lado, Pedro, al que todos apodan Peruco, apenas podía decir palabra de tantas sensaciones encontradas. El hombre se fue hace 30 años del departamento. Primero a la Patagonia y después a Canadá. Desde el año pasado, para él y su familia, la Fiesta del Reencuentro se transforma en el mejor motivo para volver a sus pagos. Es justamente lo que busca este evento que fue ideado por los mismos vecinos. Que pocitanos que viven en distintos puntos de la provincia, del país y del mundo puedan volver a verse una vez al año. Es por eso que durante las noches de la fiesta, los conductores se mezclan entre el público buscando historias. Así, lo que sucede en la tribuna pasa a ser tan importante como lo que ocurre sobre el escenario. Anoche, no hubo historia que no estuviera acompañada por lágrimas. Mientras unos hablaban, otros escuchaban atentos y recordaban su propia infancia.

La agenda de artistas

La fiesta comenzó el viernes y terminará hoy. Los números artísticos comienzan a subir al escenario a partir de las 21. En la apertura estuvieron los mendocinos Urban Gods. También actuaron Mercedes Quiroga, Los Haraganes, Luis Díaz-Pepe Cruz, Ariel González, Díaz Heredia y Alto Voltaje. Anoche la apertura fue con Danza y malambo de La Junta. Actuaron Melisa Tello, Juanjo Recabarren, Florencia Brunella, Martín Sagua y Embrujo.

Mientras que hoy actuarán el Ballet Nuevo Arte. Luego, Honestidad Brutal, Puesta del Sol, Daniel Puigdengolas, Yasmín Mesina y El Bloque.