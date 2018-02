Lleno total. Hay hoteles que tienen todas sus plazas reservadas desde los primeros días de febrero. Todos coinciden en que tiene que ver la Fiesta del Sol.

Aunque para muchos hoteleros locales las cifras ni siquiera alcanzan el furor que causó la llegada de Ricky Martin a la provincia hace un par de años, dicen que esta temporada no viene mal si se la compara con el año pasado. Tras un relevamiento que realizó DIARIO DE CUYO entre 15 hoteles del Gran San Juan, surgió que hasta el momento hay un 80 por ciento de reservas para la próxima semana que es cuando se realizará la Fiesta Nacional del Sol 2018.



Si bien el panorama es dispar entre un hotel y otro, todos coinciden en que la fiesta este año movió la aguja. Algunos hospedajes ya tienen la reserva del 100% desde el 20 de febrero próximo hasta el 24 de este mes. Es el caso de los hoteles Viñas del Sol, Albertina, Cívico y Del Bono Park. Mientras que en otros casos las reservas alcanzan el 65%, como es en el Hotel América y el 50%, en el hotel Alkazar. En promedio de todo lo relevado por este medio, la cifra llega a un 80%.



Si bien desde estos sitios afirmaron que la gente no especifica a qué llega a la provincia, es usual que quienes lo hagan para esta época del año sea porque vienen a la Fiesta del Sol. Sin embargo, desde Del Bono Park y desde otros hoteles que están cerca del Centro Cívico, afirmaron que quienes se hospedan para esta fecha son los equipos de personas que suelen traer los artistas que actúan en la fiesta, además de las comitivas oficiales que llegan desde Chile y desde Buenos Aires. Esto es sin contar a los famosos que vienen contratados para participar de la fiesta. Desde el hotel Cívico dijeron que hasta el martes las reservas de plazas llegan a un 60% mientras que desde el 20 la reserva es total. Por otro lado, en el hotel Albertina afirmaron que si bien no es la mayoría, muchos turistas que ahora están hospedados, decidieron alargar su estadía una semana más a causa de la fiesta.



Desde hace varios años, el Ministerio de Turismo realiza una fuerte campaña de publicidad en distintos puntos del país e incluso desembarcó en La Serena Chile. A partir de enero, se recorre la Costa Argentina y también se realiza promoción de la fiesta en Carlos Paz. La idea es que vengan turistas a San Juan para la última semana de febrero que es cuando se realiza la Fiesta Nacional del Sol. También apuestan a traer a figuras famosas para causar más repercusión nacional.



Este año, un programa especial de la FNS será emitido por Canal 13 el próximo 3 de marzo. La conducción estará a cargo de Iván de Pineda y Viviana Canosa. En otras oportunidades las transmisiones se realizaron por Telefe y estuvieron a cargo de Alejandro Marley que vino en varias oportunidades a la provincia a participar de la fiesta. Lo mismo sucede con el conductor y modelo Iván de Pineda.



Buenas cifras



El fin de semana largo del feriado de Carnaval, en todo el Gran San Juan hubo una ocupación hotelera del 72%. La cifra fue más que alentadora porque la provincia estuvo en consonancia a la nación respecto a la buena ocupación para ese lapso de tiempo.