La tercera ola de covid pega fuerte en San Juan. El aumento de casos se da a diario y en la última semana hubo varios días que la cantidad de positivos batió récord. De hecho, el miércoles pasado fue el día en el que hubo la mayor cantidad de nuevos contagiados. En este contexto, y mientras los centros de testeo están abarrotados de gente, DIARIO DE CUYO realizó una encuesta a través de su página web, para conocer cómo viven los sanjuaninos esta nueva etapa de la pandemia. Casi 8 de cada 10 personas que contestaron dijeron que redujeron las salidas a bares, boliches o paseos familiares por prevención, sin embargo admitieron que sienten menos miedo que el que tuvieron ante otras olas de contagios. A la vez, aseguraron que si bien todavía sienten más temor que tranquilidad, creen que en marzo, cuando los niños deban volver a las aulas, el estatus sanitario de San Juan será mejor que el actual.

Durante la segunda ola de covid, que se dio antes de mediados del 2021, la mayor cantidad de casos diarios ocurrieron en mayo, cuando hubo 790 nuevos positivos. Esa cifra quedó muy lejos de los miles que hay en este momento.

Los centros de testeo del Gran San Juan mostraron durante esta semana un gran movimiento de personas. Incluso, el Ministerio de Salud debió agregar nuevos lugares para que la gente sea atendida, con el objetivo de poder contener la demanda. Sin embargo, los sanjuaninos hicieron filas de hasta 5 horas para ser hisopada y eso se vio reflejado en los datos finales de cada jornada. En los últimos 5 días la cantidad de casos diarios en promedio fue de 2.392, siendo el miércoles pasado el día en el que más positivos se detectaron (3.420).

Ante este panorama, los sanjuaninos respondieron la encuesta de este medio. La mayoría dijo que si bien actualmente se siente "un poco temerosa" por la suba de contagios que vive San Juan, admitieron que si esto hubiera pasado el año pasado o en 2020, cuando no había tanta vacunación y los muertos e internados graves eran mucho más que en la actualidad, hubieran estado mucho más atemorizados. Igualmente, si bien al parecer los sanjuaninos están pasando esta ola con un poco más de calma, el 68% aseguró que sigue de cerca la información diaria relacionada al aumento de casos, y el 77% admitió que no sale con la misma frecuencia que antes, para evitar los contagios, cosa que parece no alcanzar debido a que las variantes que circulan en la actualidad se transmiten con más facilidad de persona a persona.

De la encuesta participaron más de 3.800 personas. Ellas también comentaron, a través de las respuestas del sondeo, que la tercera ola los empujó a completar el esquema de vacunación, cosa que se vio reflejada durante todos los días en las filas de los vacunatorios, que estuvieron desbordados de personas de todas las edades. Y, por otra parte, y mostrándose esperanzados, la mayoría dijo que cree que la situación sanitaria local comenzará a mejorar al inicio de clases, previsto para el próximo 2 de marzo.