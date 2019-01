El 11 de enero de 2019 será una fecha inolvidable para Fátima Ávalos. El fundamento: cumplió 17 años y fue elegida Reina Provincial de la Semilla y la Manzana, en Iglesia, un regalo que nunca imaginó recibir. La flamante soberana dialogó con DIARIO DE CUYO sobre su presente y su futuro. Se definió como una chica que aspira a ser autosuficiente y a la que le gusta hacer amigos personalmente y no por las redes sociales.



Fátima es la mayor de dos hermanas y cursa el último año del secundario. Dijo que aún no define qué carrera seguirá porque se debate entre dos pasiones: los niños y cuidar a los demás. "Me gustaría ser policía o maestra jardinera. Sé que son profesiones totalmente distintas, pero ambas me gustan por igual. Es que creo que desde la docencia se puede contener a los chicos y desde la Policía, protegerlos. Me preocupa mucho el tema de los abusos a menores y de la inseguridad y me gustaría involucrarme en su prevención", dijo la joven.



Fátima representó al Club Sportivo Pismanta en la elección de la Reina, en la que participó a pedido de los deportistas. Dijo que nunca antes había participado en un certamen de belleza porque tenía una "idea equivocada" sobre este tipo de eventos. "Pensaba que esto era algo un poco superficial, pero ahora que participé en una elección me doy cuenta de que es todo lo contrario. Ser Reina implica mucha responsabilidad y que es un tipo de trabajo que se debe tomar muy en serio. No sólo es hacer acto de presencia, sino representar a todo un pueblo lo mejor que se pueda", sostuvo.



La flamante soberana sostuvo que durante su año de reinado enfocará sus esfuerzos en dos tareas principalmente. Por un lado trabajará en la promoción turística de su departamento, ya que considera que este rubro aún no se explota como se debe, y por el otro se dedicará a luchar contra la violencia de género. "Sé que debe ser muy difícil salir de este problema, pero creo que hay que animarse, más ahora que hay mucha gente que te brinda ayuda. Ese es el mensaje que quiero transmitir", dijo la joven.



Con la corona, Fátima también recibió importantes premios por parte del municipio. Una moto 125 0km, una beca mensual de 8.000 pesos y una suma en efectivo de 10.000 pesos. Dijo que antes que usar la plata para salir con amigos, la ahorrará para concretar uno de sus sueños: estudiar y convertirse en una persona autosuficiente. Otra meta que ahora se propuso la joven es representar a Iglesia en la Fiesta Nacional del Sol, aunque dentro de un par de años. "Creo que soy muy joven para postularme como candidata a Reina del Sol. Voy a esperar un poco para tener más madurez, ya que esto significa un mayor compromiso y responsabilidad", aseguró.

Belleza por dos. Fátima Ávalos (izquierda) fue electa Reina Provincial de la Semilla y la Manzana 2019, en Iglesia. Mientras que Agostina Manrique (a la derecha en la foto) se consagró Virreina.



Gustos personales



Fátima Ávalos dijo que le gusta mucho la práctica de actividades deportivas, especialmente de hockey sobre césped. Practicó este deporte por un tiempo, pero tuvo que abandonar por cuestiones personales. También le gusta leer, salir con amigos y escuchar todo tipo de música, pero sobre todo compartir cada día con sus padres y su hermana menor. Durante este próximo ciclo escolar cursará el último año del secundario en el Bachillerato Columna Cabot.