La titular del Segundo Juzgado de Menores, María Julia Camus, respondió a la carta abierta que publicó la cantante Claudia Pirán, quien reclama por los casi seis años que dice que transcurrieron para completar un trámite de adopción. Además de considerar que no se trata de un ejemplo de mora judicial, Camus afirmó que en una evaluación de la Secretaría Social se indicó que el entorno familiar debía realizar tratamiento psicológico, por lo que recién cuando sean superadas estas instancias, habrá resolución.



El domingo por la noche, Pirán publicó en su cuenta de Facebook una carta abierta en la que describe que en el año 2004 completaron con su pareja la carpeta para ingresar al sistema de adopción. Si bien al año siguiente tuvieron un hijo biológico, en 2012 cobijaron a dos hermanitos y comenzaron los trámites que no completan.

Facsímil. La carta que publicó en la red social Facebook la cantante Claudia Pirán. Ayer, la jueza Camus afirmó que deben cumplir tratamiento psicológico.





Camus afirmó que leyó la carta y declaró que "hay cosas que ella (por Pirán) escribe que no son exactamente así. Al trámite de adopción lo presenta en mayo de 2017 y, como todo trámite, se ordena una entrevista en la secretaria Social para que el equipo de adopción haga una evaluación. Y en esa evaluación ven algo que no está tan bien y se sugiere tratamiento psicológico a todo el entorno familiar, es decir los dos guardadores y los niños en guarda. Nosotros ordenamos que se haga ese tratamiento con informes trimestrales que debían presentarse al Juzgado. Eso se ordena a fines de mayo y recién el 3 septiembre ella presenta un certificado, no un informe, que está haciendo el tratamiento. Y esta semana, creo que el martes, presentó el informe de la psicóloga".



Camus añadió que el día lunes se había ordenado una nueva evaluación "para ver si ese vínculo se ha consolidado, si ese tratamiento psicológico ha funcionado. Si se ha superado lo que evaluó la secretaria Social".



La funcionaria aseguró que la sentencia será luego que se supere la actual instancia evaluadora: "Yo puedo llegar a entender la preocupación y la ansiedad pero lo que acá se tiene que considerar es que se va a tomar una decisión trascendente para la vida de esos niños. Van a dejar de tener la identidad que tienen por la de la familia guardadora".



Por otro lado, Camus afirmó que los tiempos en el Poder Judicial comenzaron en noviembre de 2014, cuando se presentó el trámite judicial de guarda con fines de adopción. "La demora hasta la sentencia de marzo de 2017 es porque reclamaba la familia biológica el reintegro de los niños".

Protagonistas

CLAUDIA PIRÁN - Autora del reclamo

En diciembre de este 2018 se cumplirán 6 años de espera, de una espera que aún no permite a nuestros hijos obtener su derecho de pertenecer, judicialmente, a esta familia. El derecho superior de nuestros 3 hijos está siendo ignorado.

MARÍA JULIA CAMUS - Jueza de Menores

Aparte que no son 6 años de trámites como elle dice, no me parece adecuado decir que hay responsabilidad del Poder Judicial cuando a ellos se les ha pedido que hagan un tratamiento psicológico y recién lo acreditan cinco meses después.