Como anticipó este diario en su edición de ayer, los números no cerraban en la elección a Embajadora del Sol la noche del sábado. Tanto, que las planillas elaboradas por DIARIO DE CUYO no coincidían con lo leído por los locutores y se alteraba así el resultado. Esa diferencia fue captada también por muchas radios y ganó un abrumador espacio en las redes sociales. De modo que ayer desde Gobierno tuvieron que salir a aclarar lo sucedido: admitieron que hubo un error, pero no en el conteo de los votos (certificado por la Escribanía Mayor), sino en la interpretación que hicieron los locutores. De modo que, según la explicación oficial, existió un error que confundió a todos, pero el resultado es totalmente legítimo y las ganadoras son las representantes de San Martín y Chimbas.

Esto es lo que saldrán a comunicar oficialmente hoy, adelantaron fuentes de Gobierno a este diario, para despejar toda duda sobre la transparencia del proceso de elección.

El argumento además coincide plenamente con lo que dijeron ayer mismo a diariodecuyo.com.ar desde el municipio de Chimbas.

La aclaración chimbera, al menos desde la matemática, cierra bien. Según el municipio, al momento de leer el recuento de votos emitidos en los diarios digitales, se les pasó a los locutores de la FNS un papel que decía, textualmente "2 Caucete, 1 Chimbas". La anotación se refería a que la candidata caucetera había quedado en segundo lugar en ese sector de votos y la chimbera, primera. Pero al micrófono fue leído como 2 votos para Caucete y 1 para Chimbas, es decir, al revés del resultado real.

Eso hizo que la anotación oficial, un empate final con 11 votos entre San Martín y Chimbas, fuera distinta de la que hizo el resto apoyado en el relato de los conductores: 11 para San Martín, empate en 10 para Chimbas y Caucete.

Por eso la representante caucetera se había convertido en la "tercera en discordia" en este asunto, e incluso ayer la intendenta Romina Rosas se movilizó durante la mañana para averiguar qué había sucedido y si se había cometido algún tipo de injusticia contra la candidata de su departamento.

Todo ese clima de incertidumbre es el que apuntarán a desterrar cuando difundan la información oficial sobre la elección.